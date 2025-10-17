Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем

По словам двух бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности Великобритании, а также других информированных источников агентства Bloomberg, на протяжении более десяти лет китайские государственные структуры систематически взламывали секретные компьютерные системы правительства страны.

Источники утверждают, что Китай регулярно получал доступ к информации низкого и среднего уровня секретности в защищённых ИТ-сетях правительства Великобритании, включая информацию с грифом «служебная тайна» и «секретно». Вместе с тем доступа к совершенно секретной информации у Китая не было.

По словам одного из источников, одним из каналов утечек стал ЦОД в Лондоне, который использовался для хранения некоторой конфиденциальной правительственной информации. Он был продан организации, связанной с Китаем, в связи с чем в правительстве обсуждался план уничтожения ЦОД до того, как он сможет быть защищён иным способом.

Название ЦОД, о котором идёт речь, не разглашается. Также не уточняется, что подразумевалось под уничтожением, поскольку был и другой выход — попросту убрать свои серверы с объекта. Так, например, поступила CloudFlare после компрометации своих систем, полностью заменив оборудование в одном из ЦОД.

Комментируя сообщения прессы об утечках, представитель правительства Великобритании заявил, что «наиболее чувствительная» правительственная информация и системы, в которых она хранится, не были взломаны.

Однако в среду бывший глава администрации премьер-министра Великобритании в 2019–2022 гг. сообщил газете The Times, что Китай взломал засекреченную компьютерную систему британского правительства и получил доступ к секретной информации: «Огромные объёмы данных, классифицированных как совершенно секретные и крайне опасные для получения любой иностранной организацией, были скомпрометированы». Его слова подтвердил в интервью радио LBC бывший министр безопасности страны в 2022–2024 гг., отказавшись вдаваться в подробности.

