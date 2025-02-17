Как бизнес в разных частях России адаптировался к перестройке IT-рынка из-за санкций — исследование OCS Distribution

Российский IT-сегмент нынче переживает непростые времена. Причинами этого являются напряжённая геополитическая ситуация в мире, санкционные ограничения со стороны западных стран, а также полная либо частичная приостановка деятельности на отечественном рынке многих иностранных высокотехнологичных компаний. Перечисленные факторы обернулись для бизнеса серьёзными трудностями, заставившими организации заняться перестройкой логистических цепочек и актуализацией продуктовых портфелей.

О масштабах произошедших изменений свидетельствуют проведённые OCS Distribution опросы игроков рынка, результаты которых были озвучены в рамках прошедшего в Москве технологического форума «IT-Ось 2025». Исследование проводилось летом 2024 года и охватило несколько сотен IT-дилеров и интеграторов из 26 городов РФ.

Серверное оборудование

В этом сегменте рынка наибольшую активность в прошедшем году продемонстрировали Центральный федеральный округ, Урал и Сибирь — регионы, ставшие лидерами индустрии центров обработки данных и столкнувшиеся со сложностями с приобретением оборудования для наращивания вычислительных мощностей. По данным OCS Distribution, в 2024 году Свердловская и Новосибирская области вошли в Топ-5 регионов с самыми высокими продажами серверов. При этом рост показателя в Свердловской области в натуральном выражении превысил 50 %.

Для удовлетворения спроса потребителей российские вендоры вынуждены были либо производить свою продукцию в третьих странах, либо закупать необходимые компоненты за границей. Оба варианта предполагают сложности и с оплатой услуг иностранных партнёров, и с логистикой.

Второй проблемой стало появление большого количества так называемых «серовозов». После 2022 года на рынке массово возникали небольшие компании, которые специализировались на поставках определённых видов оборудования. Они не имели складов, не оказывали бизнесу услуг вроде финансового плеча и потому могли предложить более привлекательную цену в сравнении с крупным дистрибьютором. Однако к низкой цене прилагалось отсутствие любых гарантий. Популярным стал сценарий, когда дилер или интегратор покупал у «серого» поставщика оборудование, а при получении обнаруживал, что оно не соответствует требованиям бизнес-заказчика. Дальше, обычно, техника уже перезаказывалась у дистрибьютора, и происходило это в режиме горящих сроков. Такое положение дел негативным образом сказалось на развитии серверного рынка в России.

Сетевое оборудование

Среди регионов о проблемах с приобретением коммуникационного оборудования чаще всего говорили Южный и Уральский федеральные округа, в которых задействованы большие производственные мощности. ЮФО в прошлом году демонстрировал самый высокий за последние пять лет рост промышленного производства (по данным Минэкономразвития). В I полугодии 2024 года объем инвестиций увеличился на 16 %. На Урале востребованность сетевого оборудования подогревается активным строительством дата-центров.

Согласно наблюдениям аналитиков OCS Distribution, в 2024 году сроки поставок многих популярных азиатских брендов сетевого оборудования увеличились. Производители опасались вторичных санкций, из-за чего у импортёров стали появляться проблемы с оплатой товаров и логистикой. Эти трудности носили внерегиональный характер. Если крупные дистрибьюторы к подобным сложностям готовились заранее и быстро адаптировались, то «серовозы» и другие игроки срывали сроки поставок.

Промышленное ПО

В этой сфере с трудностями в реализации проектов столкнулись индустриальные предприятия Сибирского федерального округа. Исследование показало, что крупные коммерческие заказчики в Сибири с трудом переходят на отечественные аналоги популярных IT-решений. В первую очередь дело в функциональных возможностях, к которым привыкли компании и которых им недостаёт в российском ПО.

Есть и ещё один интересный региональный нюанс. По наблюдениям OCS Distribution, организации из этого региона начинают внедрять новое промышленное ПО с отставанием в один-два года от центрально-российских предприятий. Они предпочитают сначала внимательно изучить опыт коллег из Москвы, а лишь потом — приобрести софт для себя. Вероятнее всего, сибирские предприятия будут активнее реализовывать программы импортозамещения в 2025–2026 гг.

В целом российский IT-рынок продемонстрировал высокую гибкость. Опрос показал, что поиск и приобретение большей части оборудования и софта происходили безболезненно для ИТ-дилеров и интеграторов. Так, 37 % респондентов вообще не заметили никаких сложностей с покупкой ПО для проектов бизнес-заказчиков. В свою очередь, 13 % игроков рынка приобретали ИТ-оборудование без каких-либо проблем.

С одной стороны, в этом помогли технические особенности софта. У многих компаний в 2023–2024 гг. не было острой необходимости приобретать новые продукты. Программное обеспечение имеет долгий жизненный цикл. При этом крупный бизнес часто приобретал бессрочные лицензии на иностранный софт. С другой стороны, стоит отметить усилия игроков IT-рынка. В последние годы во многих сегментах российские IT-компании представили собственные продукты. Также стоит упомянуть, что в России процветает внутренняя разработка.

Стабилизируется ситуация и с IT-оборудованием. В последние несколько лет в различных категориях аппаратного обеспечения растёт число отечественных аналогов популярных иностранных решений и новых разработок. Также появляются предложения от новых вендоров из дружественных стран.

Прогноз на 2025 год

Этап интенсивной перестройки российского IT-рынка вместе с «покупательскими метаниями» подошёл к концу. Крупные дистрибьюторы по-прежнему адаптируются под новые обстоятельства, но это уже происходит в рабочем режиме. «Мы видим, что рынок возвращается к традиционной проверенной модели работы — крупные дистрибьюторы поставляют для розничных игроков IT-оборудование и ПО, дилеры и интеграторы в свою очередь продают их бизнесу под проекты цифровизации и модернизации. Мелкие оптовые поставщики, появившиеся после 2022 года, частично сохранились на рынке. Они, как правило, обслуживают потребности небольших игроков в маленьких партиях», — отмечают в OCS Distribution.

Опрос показал, что 19 % респондентов ожидают от дистрибьюторов очень глубокого погружения в обслуживание и поддержку поставляемых решений. Это интересный тренд: после ухода иностранных брендов дистрибьюторы взяли на себя поддержку их решений. По этой причине на рынке не произошёл коллапс, и оборудование с ПО, пусть и с некоторыми трудностями, но продолжило работать после 2022 года.

Возвращение рынка к привычной модели работы — через дистрибьютора — будет снижать число «жалоб» на проблемы с приобретением IT-решений. Уже в этом году даже в сложных категориях вроде серверного оборудования у российских компаний будет складываться более позитивный покупательский опыт.

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