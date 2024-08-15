900 серверов, 1,5 ПФлопс и 15 Пбайт: шесть суперкомпьютерных центров России объединились в научный HPC-консорциум

Шесть специализированных центров коллективного пользования (ЦКП) сформировали консорциум «Распределённая научная суперкомпьютерная инфраструктура», чтобы осуществлять координацию совместных действий по комплексному развитию и поддержке суперкомпьютерных центров и специализированных центров данных для решения актуальных научных, научно-технических и социально-экономических задач, сообщил Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РФ.

В консорциум вошли ХФИЦ ДВО РАН (г. Хабаровск), Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток), Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН (г. Иркутск), Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (г. Новосибирск), Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН (г. Екатеринбург) и Институт космических исследований РАН (г. Москва).

Инфраструктура консорциума включает 900 серверов c суммарной пиковой производительностью 1,5 ПФлопс и системами хранения научных данных ёмкостью более 15 Пбайт. С её помощью можно обеспечивать работу распределённых специализированных информационных систем сбора, хранения и обработки научных данных, находящихся в различных регионах страны, говорится в сообщении. На данный момент участники консорциума предоставляют доступ к компьютерным ресурсам и оказывают квалифицированную поддержку для 240 организаций России.

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