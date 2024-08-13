CMR, 10 Тбайт и воздух: Toshiba представила обновлённую версию жёстких дисков S300 Pro Surveillance

Компания Toshiba анонсировала обновление серии жёстких дисков S300 Pro Surveillance, предназначенных для систем видеонаблюдения. Эти LFF-накопители ёмкостью до 10 Тбайт поддерживает технологию традиционной магнитной записи (CMR) и заполнены воздухом. Новинки позволяют записывать, хранить и анализировать видеопотоки с 64 HD-камер. Кроме того, они отличаются энергоэффективностью, говорится в пресс-релизе.

S300 Pro 2020 года выпуска имеет объём буфера 256 Мбайт и максимальную постоянную скорость передачи данных 248 Мбайт/с. Обновлённый диск S300 Pro получил буфер в 512 МиБ (537 Мбайт) и максимальную скорость передачи данных на 13,3 % выше — до 281 Мбайт/с. Допустимая нагрузка также выросла — со 180 Тбайт/год до 300 Тбайт/год. Также обновлённый S300 поддерживает 600 000 циклов парковки, а показатель MTBF составляет 1,2 млн часов.

S300 Pro выпускается в версиях ёмкостью 4, 6, 8 и 10 Тбайт. Они по-прежнему используют интерфейс SATA-3, а их частота вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. Количество поддерживаемых дисковых отсеков — до 24. Стандартная гарантия составляет три года.

«Специально оптимизированные для крупномасштабных операций видеонаблюдения, где расширенная видеоаналитика, отслеживание лиц и редактирование являются критически важными функциями, жёсткие диски Toshiba S300 Pro следующего поколения обеспечивают повышенную производительность, долговечность и круглосуточную надёжность», — заявил президент подразделения Storage Products Division компании Toshiba Electronics Components Taiwan Corporation.

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