Южнокорейские ИИ-стартапы Sapeon и Rebellions объединятся, чтобы вместе противостоять NVIDIA

Sapeon и Rebellions, два южнокорейский участника альянса AI Platform Alliance, сформированного в прошлом году с целью ускорения внедрения передовых решений в области ИИ, объявили о планах по объединению усилий, чтобы ускорить работу и добиться больших масштабов бизнеса.

Компания Sapeon предлагает чип X330, предназначенный для инференса и обслуживания больших языковых моделей (LLM), а также основанные на этом чипе серверы. В свою очередь, Rebellions разработала NPU ATOM для систем компьютерного зрения и использования с чат-ботами на базе ИИ. Оба производителя участвуют в программе по импортозамещению ИИ-ускорителей, CPU и иных чипов.

Сейчас Южная Корея стремится добиться технологической независимости от зарубежных поставщиков оборудования и ПО. Речь, в первую очередь, об NVIDIA. Ускорители последней в своё время не достались местному IT-гиганту Naver, который временно был вынужден заменить их процессорами Intel Xeon, а впоследствии вместе с Samsung создал собственные ИИ-чипы Mach-1.

Инициатором слияния Sapeon и Rebellions выступила SK hynix, которая вместе с SK Telecom является акционером Sapeon. В своём заявлении она отметила, эти компании согласились на слияние, поскольку, по их мнению, это позволит создать компанию, способную оказать конкуренцию другим участникам глобального рынка ИИ.

Как отметил The Register, время сейчас имеет решающее значение для Sapeon и Rebellions, поскольку следующие два или три года воспринимаются как «золотое время» для создания компаний, способных стать крупными игроками в области ИИ. Поэтому предполагается провести слияние в кратчайшие сроки с завершением сделки в III квартале и запуском объединённой компании до конца 2024 года.

В свою очередь, SK hynix планирует оказать помощь объединенной компании в разработке ИИ-полупроводников. Sapeon была выделена SK Telecom в отдельную компанию в 2016 году. Rebellions была создана всего четыре года назад при поддержке прямого конкурента SK Telecom в лице KT Corp., но уже договорилась с Samsung о поставке ей ИИ-чипов, которые будут производиться компанией Chaebol с использованием 4-нм процесса с интеграцией HBM3e.

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