Нужно больше меди: рост ИИ и ЦОД увеличит потребление дорожающего металла на 1 млн тонн в 2030 году

Расширение использования ИИ-технологий и увеличение потребности в вычислительных мощностях ЦОД повлекут за собой рост спроса к 2030 году на медь на 1 млн тонн в год, пишет агентство Reuters со ссылкой на исследование компании Trafigura.

В Trafigura утверждают, что переход на возобновляемые источники энергии, внедрение технологий ИИ и реализация программ по сокращению выбросов углекислого газа, включая отказ от выпуска автомобилей с ДВС в пользу электромобилей, усугубят дефицит поставок меди. Ожидается, что в этом году мировой спрос на медь составит около 26 млн тонн. Согласно январскому исследованию Reuters, это выше предложения рынка на 35 тыс. тонн. Аналитики агентства ожидают, что дефицит меди вырастет к 2025 году до 100 тыс. тонн.

Джереми Вейр (Jeremy Weir), генеральный директор Trafigura, отметил, что внедрение ИИ и развёртывание ЦОД значительно увеличат спрос на медь из-за необходимости строительства большего количества электропроводов и сетевых подключений. Он добавил, что недостаток инвестиций в медные рудники также будет способствовать дефициту.

Согласно отчёту Linesight, опубликованному ранее в этом месяце, цены на медь в этом году должны увеличиться из-за роста сектора возобновляемых источников энергии. Крупнейшим в мире производителем и потребителем меди в настоящее время является Китай. Он также доминирует в мировых поставках других металлов, используемых в промышленности.

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