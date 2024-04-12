Transcend представила 2-Тбайт индустриальные M.2 SSD с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Transcend Information анонсировала SSD серий MTE760T, MTE480T и MTE380T в форматах М.2 2280, М.2 2242 и М.2 2230 соответственно. Все новинки выполнены на основе 112-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND, а для подключения служит интерфейс PCIe 4.0 х4 (спецификация NVMe 1.4).

Изделия предназначены для применения во встраиваемом оборудовании, интеллектуальных устройствах Интернета вещей (AIoT), edge-системах и пр. Заказчики смогут выбирать между вариантами с диапазоном рабочих температур от -20 до +75 °C и от -40 до +85 °C. Накопители обладают повышенной надёжностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям.

SSD всех трёх серий представлены в вариантах вместимостью 256/512 Гбайт и 1 Тбайт, а для МТЕ760Т и МТЕ480Т доступна также версия на 2 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 5000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 4100 Мбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 500 тыс., при произвольной записи — до 415 тыс. Значение MTBF (средняя наработка на отказ) — 3 млн часов.

Накопители способны выдерживать до 1,2 полных перезаписи в сутки (показатель DWPD) на протяжении трёх лет. Реализована совместимость со стандартами TCG Opal 2.0 и IEEE 1667. Возможно шифрование по алгоритму AES-256. Инструмент Dynamic Thermal Throttling отвечает за увеличение срока службы устройств.

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