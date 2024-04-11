Тяжелейший путь, который того стоил: «Ростелеком» перевёл свои дата-центры на российское оборудование YADRO

Компания «Ростелеком» в рамках комплексной программы импортозамещения полностью перевела свои ЦОД на отечественное оборудование. Об этом, как сообщает «Интерфакс», на форуме «Открытые инновации» объявил президент «Ростелекома».

В качестве альтернативы серверам и СХД зарубежного производства выбраны решения российского производителя IT-оборудования YADRO («КНС групп»). Эта компания предлагает такие продукты, как серверы Vegman, СХД Tatlin.Unified, объектные хранилища корпоративного уровня Tatlin.Object и системы резервного копирования Tatlin.Backup. Кроме того, в ассортименте YADRO представлены 25GbE-коммутаторы Kornfeld.

«Компания Yadro, с которой мы прошли тяжелейший, я бы сказал — кровавый — путь замещения серверов в наших ЦОД за последний год ценой ошибок, стрессов, круглосуточной работы. Но вот эта деятельность позволила нам на 100% отказаться от импортного оборудования, которое нам не продают, ну и по понятным причинам мы и сами не хотим покупать», — заявил Осеевский.

Несмотря на то, что сам «Ростелеком» полностью отказался от зарубежного оборудования в ЦОД, говорится, что в данной сфере наблюдаются «очень серьёзные проблемы с импортозамещением». По его словам, регулирование деятельности дата-центров, это та область, которая «требует дополнительного внимания». Глава «Ростелекома» также предложил распределить по годам стоимость подключения дата-центров к электросетям, а не производить оплату сразу. Речь идёт о введении специальных тарифов для ЦОД.

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