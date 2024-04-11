YADRO TATLIN.BACKUP: резервное копирование без отрыва от производства

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Необходимость надёжной системы резервного копирования для любого бизнеса неоспорима. Хотя бы потому, что порой только наличие сделанных вовремя копий может спасти предприятие от срыва налаженных процессов и серьёзных материальных убытков. В России это направление активно развивается и всё больше компаний предлагают свои решения для резервного копирования, в том числе и аппаратные. К последним относится и новинка YADRO — TATLIN.BACKUP.

YADRO давно и успешно занимается созданием различными СХД, но TATLIN.BACKUP.M — первая модель в новом для компании сегменте. Основная идея семейства TATLIN.BACKUP — непрерывность всех процессов: резервного копирования, восстановления, защиты от кибервымогателей, бесшовного расширения хранилища, сквозные (E2E) интеграция и верификация и многое другое. Новая платформа спроектирована с учётом возможной поддержки любых программных систем резервного копирования и может быть основой для создания референс-дизайнов программно-аппаратных комплексов защиты данных.

Главной особенностью TATLIN.BACKUP.M является крайне эффективное сжатие информации. Во-первых, используется глобальная многопоточная дедупликация, причём обработка данных происходит блоками переменной длины (content defined chunking), что повышает эффективность использования дисковых ресурсов. Во-вторых, всё осуществляется «на лету», а это даёт возможность идентификации уже имеющихся в хранилище данных за счёт поиска по метаданным в оперативной памяти и SSD-кеше. Это и ускоряет поиск, и снижает нагрузку на основные накопители.

Для компрессии используется современный алгоритм ZSTD, не сильно нагружающий хост-процессоры (не более 1 %, по словам создателей системы). При этом итоговый коэффициент сжатия при активных дедупликации и компрессии достигает значений 6:1 и выше при производительности до 15 Тбайт/час. Сохранность данных обеспечивается использованием RAID6-массивов как для основных дисков NL-SAS, так и для кеширующих SSD, что позволяет избежать потери информации даже при выпадении двух накопителей из массива. При этом сами накопители можно заменить «на горячую». Кроме того, задействована фирменная технология T-RAID со схемой защиты 10+2.

Хранилище устойчиво к потере питания в любой момент времени, оно также нечувствительно к различным программным сбоям, ошибкам DRAM или самих накопителей. Корректность сохраняемых данных гарантируется применением сквозной верификации записи, реализованной аппаратно вплоть до накопителя. Кроме того, используется механизм CoW, который позволяет откатиться к заведомо консистентному состоянию данных в случае сбоя. Другим элементом защиты является упреждающая журнализация, при которой информация о производимых с ФС изменениях вносятся в журнал предзаписи (write-ahead log).

Периодически система осуществляет тестовое считывание (RAID Scrubbing) данных для сверки контрольных сумм, при их несовпадении происходит автоматическое восстановление. Также в фоновом режиме постоянно работает сборщик мусора, освобождающий хранилище от неиспользованных блоков и проверяющий блоки данных на консистентность. Что касается восстановления данных, то система гарантирует соблюдение RTO (Recovery Time Objectives) и RPO (Recovery Point Objectives).

Ещё одно важное преимущество TATLIN.BACKUP — механизм передачи уникальных данных из источника T-Boost, оригинальная разработка инженеров YADRO. Это решение расширяет возможности систем TATLIN.BACKUP и кратно повышает скорость передачи данных, снижая нагрузку на сеть, что крайне важно для корпоративных заказчиков.

В состав TATLIN.BACKUP.M входит один двухпроцессорный контроллер высотой 2U, содержащий шесть 3,84-Тбайт NVMe SSD (3+2 в массиве, 1 hot spare) для метаданных и кеша и четырнадцать (10+2 в массиве, 2 hot spare) жёстких дисков LFF ёмкостью 8 или 16 Тбайт каждый. К контроллеру можно подключить до четырёх дисковых полок (2U, 12 × LFF SAS HDD 8/16 Тбайт). В максимальной конфигурации «сырая» ёмкость достигает 690 Тбайт, а эффективная — более 4 Пбайт при сжатии 6:1. Объём RAM контроллера — 2 Тбайт.

Сетевая часть на данный момент представлена четырьмя портами класса 10/25GbE (полки подключаются по другому интерфейсу). Система поддерживает файловый доступ NFSv3 и SMBv2/v3. Для уведомлений и мониторинга используется SNMP v3. Управляться контроллер может с помощью web-интерфейса или из командной строки. Также есть интеграция с LDAP/AD. Стоимость лицензирования TATLIN.BACKUP.M определяется исключительно эффективной ёмкостью системы с точностью до Тбайт и не предполагает какого-либо ограничения функциональных возможностей.

Этим кратким обзором возможности TATLIN.BACKUP.M не ограничиваются: запланировано дальнейшее развитие системы, наделение её новыми возможностями, включая дедупликацию на источнике, поддержку VLAN и интеграцию с российским ПО. В дальнейшем должна появиться поддержка Fibre Channel, асинхронная репликация и ряд других возможностей. А вслед за TATLIN.BACKUP.M в следующем году должны появиться двухконтроллерная СХД петабайтного класса TATLIN.BACKUP.L и TATLIN.BACKUP.VE для развёртывания в виртуальных средах.

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