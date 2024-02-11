Мировой рынок HDD растёт в плане ёмкости, но сокращается в штуках

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, подвела итоги исследования мирового рынка HDD в IV квартале 2023 года. Суммарная вместимость отгруженных за трёхмесячный период дисков достигла 214,45 Эбайт, что на 9 % больше в квартальном исчислении. Вместе с тем поставки в штуках сократились на 0,6 % квартал к кварталу — до 28,85 млн ед.

Seagate остаётся крупнейшим игроком рынка с долей приблизительно 40,0 %. В последней четверти 2023-го компания реализовала 11,54 млн HDD. Суммарная вместимость этих устройств поднялась по сравнению с III кварталом 2023-го на 6 % — до 95,13 Эбайт, тогда как средняя ёмкость возросла на 11 %, составив 8,24 Тбайт. В сегменте Nearline-накопителей Seagate увеличила продажи на 8 % в штуках — до 4,53 млн шт., а общая вместимость таких решений поднялась на 14 % — до 70,98 Эбайт. Спрос на производительные HDD корпоративного уровня показал прибавку около 8 % — до 0,76 млн шт.

На втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков HDD находится Western Digital с 10,81 реализованных за квартал устройств и долей в 37,5 %. Суммарная ёмкость дисков в квартальном исчислении поднялась на 14 %, составив 90,42 Эбайт, а средняя вместимость равна 8,36 Тбайт. Western Digital сообщила о росте спроса на Nearline-изделия на 20 % — до 3,90 млн единиц, в то время как общая ёмкость таких HDD подскочила квартал к кварталу на 22,5 % — до 66,61 Эбайт.

Замыкает тройку Toshiba, которая продала 6,5 млн дисков, заняв 22,5 % мирового рынка. Суммарный объём отгруженных за квартал устройств составил 28,90 Эбайт. Средняя ёмкость HDD поднялась на 1 % по сравнению с предыдущим кварталом — до 4,45 Тбайт. В Nearline-секторе зафиксировано увеличение поставок на 7 % — до 1,50 млн шт., а общая вместимость таких HDD выросла на 2 %, достигнув 18,90 Эбайт.

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