Cisco намерена значительно сократить штат

На следующей неделе Cisco Systems Inc. объявит о сокращении персонала в рамках реструктуризации, призванной перенаправить усилия на достижение результатов в более перспективных направлениях. Об этом стало известно агентству Reuters от ряда информированных источников. О реструктуризации и сопутствующих сокращениях будет объявлено или в ходе квартального отчёта 14 февраля или за день-два до этого.

Согласно данным, указанным на веб-сайте компании, по состоянию на 2023 финансовый год общая численность её персонала составляла 84 900 человек. Ранее компания уволила 4100 сотрудников, или около 5 % своей рабочей силы, в ходе реструктуризации, объявленной в ноябре 2022 года.

В ноябре прошлого года компания вопреки ожиданиям аналитиков сообщила о прогнозируемом падении выручки на 6,6 % и небольшом снижении скорректированной прибыли на акцию вместо роста во II финансовом квартале, который закончился 28 января 2024 года. Более слабый прогноз компания объяснила замедлением темпов роста заказов на продукцию в предыдущие месяцы, главным образом со стороны облачных провайдеров и других крупных клиентов, сокративших закупки. Сообщается, что они ещё не внедрили продукты, купленные в 2023 году.

В ходе последнего квартального отчёта генеральный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins) сообщил инвесторам, что компания работает над «расширением возможностей в быстрорастущих областях». Одним из шагов в этом направлении он назвал приобретение компании Splunk за $28 млрд, которое позволит сделать мощный рывок в области ПО и анализа данных на основе ИИ.

Ещё одной областью роста Роббинс назвал рынок инфраструктуры ИИ, особенно сетевого оборудования Ethernet. По его словам, по состоянию на ноябрь 2023 года объём заказов клиентов Cisco на такую инфраструктуру мог превысить $1 млрд. Роббинс сообщил тогда, что компания работает над эталонными решениями, которые объединят её сетевое оборудование с разработанными партнёрами ускорителями и СХД. На днях Cisco и NVIDIA объявили о расширении сотрудничества.

Добавим, что во II квартале компания прогнозировала скорректированную прибыль в размере от $0,82 до $0,84 на акцию при выручке от $12,6 до $12,8 млрд. В целом в 2024 финансовом году Cisco прогнозирует объём продаж на уровне от $53,8 до $55 млрд (снижение с ожидавшихся ранее $57–58,2 млрд).

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