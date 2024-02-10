Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата

Компания Pure Storage, специализирующаяся на All-Flash СХД, провела очередной раунд увольнений, уволив до 275 сотрудников, сообщил ресурс Blocks & Files. По данным издания, сокращения затронули направление по защите данных, а также специалистов в области ИИ, аналитики, баз данных, альянсов и в сфере неструктурированных данных.

Представитель Pure рассказал изданию, что компания продолжает масштабироваться и поддерживать высокие темпы роста и инноваций. Нынешнее сокращение призвано привести структуру штата в соответствие с приоритетами компании и областями, которые являются стратегическими для бизнеса. Уволенным сотрудникам предоставили право подать заявки на открытые вакансии, а также предложили помощь в трудоустройстве за пределами Pure.

Pure показала хорошие результаты в III квартале 2024 финансового года, завершившемся 5 ноября. Выручка выросла на 13 % в годовом исчислении до $762,8 млн, а прибыль составила $70,4 млн в то время, как год назад у компании были небольшие убытки. Вместе с тем Pure прогнозирует в IV квартале снижение выручки год к году на 3,5 % до $782 млн. Снижение показателя объясняется переходом на подписку, а также отсрочкой поставок на $41 млн.

По словам Blocks & Files, Meta✴, а это один из крупных заказчиков Pure Storage, не вполне довольна её СХД. Для обучения больших языковых моделей (LLM) Meta✴ строит кластеры из тысячи узлов хранения с суммарной пропускной способностью 100 Тбит/с, используя при этом L3-коммутацию без RDMA и NVMe-oF. Источник издания утверждает, что Meta✴, как и другим гиперскейлерами, нужна масштабируемая POSIX-совместимая файловая система на базе типовых серверов. Этим условиям удовлетворяет Hammerspace.

Источники издания также сообщили, что решение VAST Data, которое как раз и базируется на типовых серверах и предлагает NVMe-oF, дорого и не может масштабироваться более чем на 30 узлов без заметного падения производительности. Вместе с тем, согласно данным IDC, у VAST Data доля рынка растёт быстрее, чем у Pure Storage.

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