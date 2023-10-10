Nokia открыла 6G-лабораторию в Индии

Компания Nokia объявила о создании в Индии специализированной лаборатории, сотрудники которой займутся изучением вариантов использования мобильной связи 6G. Новое подразделение расположено в глобальном центре исследований и разработок Nokia в Бангалоре.

Лаборатория, как отмечается, позволит ускорить разработку фундаментальных технологий и инновационных решений, основанных на стандарте 6G. Ожидается, что сервисы 6G позволят передавать данные со скоростью от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с. Для управления такими платформами планируется применять ИИ-алгоритмы.

6G-лаборатория Nokia поддерживает программу правительства Индии под названием Bharat 6G Vision. Инициатива предусматривает внедрение 6G в Индии к 2030 году; в проекте участвуют Airtel, Jio, Vodafone Idea и Tech Mahindra. Лаборатория Nokia будет функционировать в качестве площадки для сотрудничества заинтересованных участников отрасли: она поможет в тестировании и определении коммерческого потенциала инновационных решений в области сотовой связи.

Специалисты лаборатории, в частности, займутся изучением концепции «Сеть как датчик». Она позволит сетям 6G обнаруживать и отслеживать объекты и людей без необходимости использования дополнительных сенсоров. Технология поможет объединить цифровой и физический миры. Например, пользователи получат возможность собирать подробную информацию о своём окружении, взаимодействовать с объектами на расстоянии и пр. Лаборатория также предоставит экспериментальную платформу для исследования новых алгоритмов и средств обеспечения конфиденциальности.

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