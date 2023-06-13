Tesla переедет в ЦОД, от которого по настоянию Маска отказался Twitter

Компания Tesla арендовала мощности ЦОД оператора NTT Global Data Centers в Сакраменто (США), ранее использовавшиеся компанией Twitter, сообщает DataCenter Dynamics. В конце 2022 года социальная сеть отказалась от данного ЦОД, так что у неё теперь осталось только два основных дата-центра. Занявшая её место Tesla не просто займёт освободившиеся мощности, но и арендует дополнительные.

К счастью, «родственная» компания стала новым клиентом очень вовремя. Поскольку Twitter отказалась от ЦОД до конца срока аренды, компании необходимо было найти «преемника», чтобы максимально безболезненно разорвать соглашение. Впрочем, роль Маска в выборе ЦОД неизвестна — в декабре прошлого года миллиардер назвал Сакраменто «возможно, худшим местом для ЦОД». Именно этот дата-центр Twitter вышел из строя в прошлом сентябре из-за жары.

Позицию самого владельца Twitter вряд ли можно назвать особенно взвешенной, поскольку помимо отказа от ЦОД в Сакраменто для оптимизации расходов социальной сети он пошёл на ряд крайне непопулярных шагов, от массовых увольнений сотрудников до неплатежей компаниям-партнёрам. Сообщалось, что Twitter отказывается платить за сервисы Google Cloud. А ранее компания отказалась платить AWS, но пошла на попятную, когда Amazon пригрозила отказаться от рекламы в социальной сети.

Судя по намерениям Tesla, планирующей нарастить мощности ЦОД, дела у компании обстоят значительно лучше, чем у Twitter, стоимость которой, если верить Fidelity, упала с $44 млрд до $15 млрд. Считается, что Tesla будет использовать новый ЦОД для машинного обучения, включая симуляции с участием систем автономного вождения. У Tesla и без того большие планы. Компания уже анонсировала собственный процессор D1, который станет основой ИИ-суперкомпьютера Dojo.

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