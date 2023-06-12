Twitter отказывается платить по счетам Google Cloud

 
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По данным портала Platformer, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) социальная сеть Twitter отказалась платить за облачные сервисы Google Cloud. В результате компания может лишиться доступа к инструментам модерации контента. Как сообщает портал Silicon Angle, она не впервые отказывается платить по счетам — в марте Amazon грозилась приостановить покупку рекламу в ответ на отказ платить за сервисы AWS.

Известно, что контракт на обслуживание Google Cloud должны обновить 30 июня. Он был заключён задолго ещё в 2018 году. Тогда Twitter подписала многолетнее соглашение на сумму порядка $1 млрд. До прихода Маска компания планомерно переносила всё больше сервисов в облако Google. Теперь она, похоже, намерена вернуться к хранению и обработке данных на собственных мощностях, причём делать это придётся быстро, до истечения срока контракта остались считаные недели.

Источник изображения: ilgmyzin/unsplash.com

Источник изображения: ilgmyzin/unsplash.com

Одна из главных проблем, выделенных Platformer, как раз в том, что социальная сеть не успевает выполнить все необходимые работы, поэтому она может в скором будущем временно остаться без инструментов модерации вроде Smyte, помогающего бороться со спамом и публикацией материалов со сценами насилия над детьми. Впрочем, после того, как Маск начал в компании масштабные сокращения, у Smyte уже начались технические проблемы — причём возникать они стали буквально ежедневно.

Политика Маска, направленная на экономию средств, активно внедряемая после покупки Twitter миллиардером, привела к многочисленным сбоям. Решение Twitter отказаться от оплаты отчасти связывают с неудовлетворительным с точки зрения компании качеством инфраструктуры Google, поэтому средства пока придерживаются, чтобы последняя устранила проблемы. По мнению экспертов, в результате Twitter, наоборот, может потерять доступ к некоторым сервисам, в том числе имеющим большое значение для рекламодателей, являющихся основным источником дохода социальной сети.

Некоторые эксперты считают, что надавить на Google у Маска не получится и платить рано или поздно всё-таки придётся. Ранее компания попыталась ради сокращения расходов пересмотреть соглашения с облаками Amazon и Oracle, услугами которых она тоже пользуется. Вряд ли неуплата ключевым игрокам положительно скажется на репутации бизнеса среди других облачных провайдеров, имеющих в современном мире большое значение.

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