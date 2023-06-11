Intel представила чипы Atom C1100 Arizona Beach для телеком-оборудования

Корпорация Intel, как сообщает ServeTheHome, выпустила процессоры Atom поколения Arizona Beach, предназначенные для применения в сетевых устройствах, телекоммуникационном оборудовании, встраиваемых системах и решениях для Интернета вещей (IoT).

Изделия производятся по технологии Intel 7 (10 нм). Анонсированы модели Atom C1100, Atom C1110 и Atom C1130 с двумя, четырьмя и восемью E-ядрами соответственно (без поддержки многопоточности). Показатель TDP равен 10, 13 и 32 Вт. Тактовая частота и объём L2-кеша в первых двух случаях составляет 2,1 ГГц и 2 Мбайт соответственно, в третьем — 2,5 ГГц и 4 Мбайт. Объём L3-кеша во всех случаях составляет 6 Мбайт.

Новинки поддерживают работу с LPDDR5-5200 (ECC) объёмом до 32 Гбайт. Если взглянуть на сравнение спецификаций чипов, то можно заметить, что для C1100 почему-то заявлена поддержка восьми каналов памяти, что наверняка является опечаткой, поскольку для C1100 и C1130 указаны два канала. Линий PCIe 4.0 в CPU 20 шт., они могут быть задействованы по схеме x16 + x4 или два x8 + x4.

Одним из первых продуктов на платформе Atom Arizona Beach стало устройство Valencia Network Appliance (на изображении), анонсированное компанией Silicom Ltd. Оно может применяться, например, для SD-WAN или IoT. Новинка может комплектоваться любым из перечисленных процессоров, а объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 4, 8, 12 или 16 Гбайт (до 32 Гбайт в будущем).

В оснащение Valencia Network Appliance могут входить модули UFS SSD (от 32 Гбайт до 1 Тбайт), eMMC (4–256 Гбайт) и NVMe M.2 SSD. Есть адаптеры Wi-Fi 6Е и Bluetooth LE, а опционально доступны два модуля 4G/5G (плюс два слота для SIM-карт и поддержка eSIM). Присутствуют четыре сетевых порта 2.5GbE, консольный порт RJ-45, разъёмы Micro-USB и USB 3.2 Type-A. При необходимости заказчики могут выбрать вариант с двумя портами 10GbE SFP+, двумя портами 1GbE RJ45 с поддержкой PoE++ или двумя разъёмами 1GbE SFP.

Устройство может комплектоваться пассивной или активной системой охлаждения. В первом случае габариты составляют 220 × 180 × 60 мм, во втором — 220 × 180 × 44 мм. Питание подаётся через внешний блок.

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