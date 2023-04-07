Gartner прогнозирует снижение темпов роста продаж ЦОД-оборудования в 2023 году

Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по глобальному IT-рынку. Оцениваются затраты в области всевозможных электронных устройств, ПО корпоративного класса, систем для центров обработки данных, IT-сервисов, а также телекоммуникационных сервисов.

В 2022 году, по подсчётам, объём обозначенной отрасли составил приблизительно $4,4 трлн, увеличившись на 0,5 % по отношению к предыдущему году. В 2023-м, как ожидается, темпы роста поднимутся до 5,5 %, а итоговый результат достигнет $4,6 трлн. В 2024 году отрасль, по мнению аналитиков, покажет прибавку на уровне 8,6 % — до $5,0 трлн.

В сегменте ЦОД выручка в 2022-м составила около $216,1 млрд — +13,7 % в годовом исчислении. В 2023 году темпы роста снизятся до 3,7 %, а результат, как считает Gartner, окажется на уровне $224,1 млрд. По итогам 2024-го прогнозируется прибавка в 6,1 % — до $237,8 млрд. На ПО корпоративного класса в 2022 году пришлось $793,8 млрд (плюс 8,8 %). В 2023 и 2024 гг. затраты в данном сегменте могут достичь соответственно $891,4 млрд и $1,0 трлн, показав рост на 12,3 % и 13,1 % в годовом исчислении.

Телекоммуникационные сервисы принесли в 2022 году $1,4 трлн при отрицательной динамике в 1,8 %. В 2023 году продажи в этом сегменте вырастут на 3,9 % — до $1,48 трлн, а в 2024-м — на 3,8 %, составив $1,54 трлн. В секторе IT-сервисов продажи в 2022-м составили $1,3 трлн (плюс 3,5 %). В 2023 и 2024 гг. прогнозируется результат в $1,4 трлн и $1,5 трлн, что будет соответствовать росту на 9,1 % и 10,2 %.

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