Чуть раньше срока: Atos лишилась 18-летнего контракта стоимостью £1,5 млрд всего через два года после старта

Британский пенсионный фонд National Employment Savings Trust (Nest) досрочно завершил контракт стоимостью до £1,5 млрд с французским поставщиком ИТ-услуг Atos, сообщил ресурс The Register. Контракт на поставку французской компанией ПО, компонентов сети и ИТ-инфраструктуры для Nest был прекращён спустя два года после его подписания, хотя он был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет. Ещё 3 года отводилось на переходный период.

The Register обратился к Nest и Atos с просьбой сообщить причину досрочного завершения сделки, но обе организации отказались от комментариев. По словам источников The Register, пенсионный фонд в последний момент внёс несколько «изменений в дизайн». Но когда Atos сообщила о необходимости продлить из-за этого сроки поставки продукта, пенсионный фонд заявил о прекращении контракта.

Atos должна была в течение двух лет заниматься проектированием и созданием будущей цифровой платформы, необходимой для реализации стратегии Nest, которая должна была работать вместе с существующими сервисами TCS (предыдущего подрядчика Nest), а плавный переход на платформу Atos был запланирован на первую половину 2023 года. Однако Nest что-то не устроило в предложенной Atos концепции, и он потребовал внести изменения, не меняя сроки перехода на платформу. В итоге, как сообщает The Register, Nest продолжит работу с TCS, пока будет пересматривать свои планы по поводу цифровизации.

В Nest сообщили, что им потребуется время, чтобы определиться, какая поддержка потребуется в дальнейшей работе, отметив, что работа фонда будет продолжена в обычном режиме. The Register подсчитал, что расторжение контракта может привести к потере 1000 рабочих мест Atos в Великобритании и Индии. Пенсионная схема Nest была запущена в 2010 году в рамках реализации пенсионной реформы правительства Великобритании. Её услугами пользуется более 870 тыс. работодателей и более 9,8 млн участников программы по всей Великобритании.

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