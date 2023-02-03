В прошивках BMC у 18 производителей серверного оборудования обнаружены серьёзные уязвимости

Как сообщает Dark Reading, исследователи из компании Eclypsium выявили в прошивках BMC у крупных производителей серверного оборудования опасные уязвимости под общим названием BMC&C, позволяющие злоумышленникам достаточно легко получить контроль над системой. Они затрагивают оборудование, поставляемое AMD, Ampere Computing, ASRock, Asus, Arm, Dell EMC, Gigabyte, HPE, Hitachi Vantara, Huawei, Inspur, Intel, Lenovo, NetApp, NVIDIA, Qualcomm, Quanta и Tyan.

Таким образом, под угрозу попадает большое количество серверов, используемых, в том числе, крупными провайдерами облачных услуг, однако Eclypsium пока затрудняется в оценке масштаба данной проблемы. Очевидно, что для атаки требуется подключение сервера к Сети. Последние прошивки AMI MegaRAC базируются на открытом проекте OpenBMC, поэтому их особенности известны широкому кругу разработчиков, включая потенциальных злоумышленников. О первых трёх уязвимостях Eclypsium сообщила ещё в декабре прошлого года, а публикацию информации об ещё двух было решено отложить до конца января, чтобы дать AMI время на выпуск патчей.

Уязвимость CVE-2022-26872 позволяет атакующему удалённо сбросить пароль доступа в определённый момент между использованием одноразового пароля и заданием нового. Другая уязвимость, CVE-2022-40258, описывает хеширование паролей с помощью достаточно слабого алгоритма, который может быть взломан. Однако есть и более серьёзные проблемы: так, в API имеются опасные команды (CVE-2022-40259), а использование параметров доступа по умолчанию (CVE-2022-40242) и вовсе допускает выполнение произвольного кода. Еще одна уязвимость, CVE-2022-2827, позволяет получить список пользователей.

Как полагают специалисты Eclypsium, в утечке потенциально опасной информации вины AMI нет. Вероятнее всего, она произошла, когда один из поставщиков оборудования столкнулся с группой вымогателей. В настоящее время AMI выпущены «заплатки» для всех пяти уязвимостей и крупные компании уже сообщили своим клиентам о проблеме и способах её решения, однако далеко не все из них подготовили патчи для всех затронутых продуктов — в случае некоторых вендоров этот процесс затянется до мая 2023 года.

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