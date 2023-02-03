Дроны и ИИ помогли SK Telecom ускорить инспекцию вышек сотовой связи

Южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom сообщил о разработке новой системы инспекции вышек сотовой связи с использованием дронов и искусственного интеллекта (ИИ).

Если раньше для того, чтобы оценить износ креплений вышки, высота которой может достигать 75 м, приходилось задействовать сотрудников, то теперь анализ степени износа гаек и болтов, а также определение коррозии производится по снимкам, сделанным дронами. Специалисты компании разработали ИИ-модель для анализа изображений, с помощью которой проводится анализ полученных снимков с целью выявления признаков износа элементов вышек. Использование ИИ позволяет значительно ускорить проведение экспертизы по снимкам.

Ранее инспекторам по безопасности приходилось изучать около 100 изображений, сделанных дронами, чтобы произвести проверку одной вышки сотовой связи. С внедрением новой модели удалось сократить время анализа на 95 %, повысив при этом надёжность и обеспечив единообразие подхода. Оператор сообщил о планах усовершенствовать систему, добавив определение наклона вышки под воздействием ветра. Также планируется улучшить ИИ-модель и связать приложение с системой управления безопасностью. Компания уже использует другие ИИ-решения для обнаружения сбоев и аномалий в оборудовании, для снижения затрат на электроэнергию и для контроля выполнения работ.

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