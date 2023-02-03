Дроны и ИИ помогли SK Telecom ускорить инспекцию вышек сотовой связи

 
sk telecom дрон ии сети южная корея

Южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom сообщил о разработке новой системы инспекции вышек сотовой связи с использованием дронов и искусственного интеллекта (ИИ).

Если раньше для того, чтобы оценить износ креплений вышки, высота которой может достигать 75 м, приходилось задействовать сотрудников, то теперь анализ степени износа гаек и болтов, а также определение коррозии производится по снимкам, сделанным дронами. Специалисты компании разработали ИИ-модель для анализа изображений, с помощью которой проводится анализ полученных снимков с целью выявления признаков износа элементов вышек. Использование ИИ позволяет значительно ускорить проведение экспертизы по снимкам.

Источник изображения: techblog.comsoc.org

Источник изображения: techblog.comsoc.org

Ранее инспекторам по безопасности приходилось изучать около 100 изображений, сделанных дронами, чтобы произвести проверку одной вышки сотовой связи. С внедрением новой модели удалось сократить время анализа на 95 %, повысив при этом надёжность и обеспечив единообразие подхода. Оператор сообщил о планах усовершенствовать систему, добавив определение наклона вышки под воздействием ветра. Также планируется улучшить ИИ-модель и связать приложение с системой управления безопасностью. Компания уже использует другие ИИ-решения для обнаружения сбоев и аномалий в оборудовании, для снижения затрат на электроэнергию и для контроля выполнения работ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1081361
« Назад к ленте

Комментарии
Система Orphus