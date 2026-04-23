Релиз «Кибер Бэкап» 18.5: многопоточность, поддержка LDAPS, расширенная интеграция с Kubernetes и многое другое

Компания «Киберпротект» сообщила о выпуске новой версии программного комплекса «Кибер Бэкап» 18.5, предназначенного для резервного копирования IT-систем любой сложности.

В обновлённом релизе продукта реализовано многопоточное файловое резервное копирование: один агент может параллельно обрабатывать до 24 потоков при чтении файлов с локальных или сетевых дисков, что кратно ускоряет защиту больших файловых ресурсов и сокращает окно резервного копирования. Для СУБД PostgreSQL добавлена поддержка многопоточного инкрементного резервного копирования.

Существенное развитие получили инструменты защиты виртуальных сред. В частности, была обеспечена возможность использования аппаратных моментальных снимков СХД Yadro Tatlin.Unified для платформы oVirt и российских решений на её основе. В дополнение к этому «Кибер Бэкап» 18.5 получил интеграцию с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» на уровне гипервизора (безагентное резервное копирование и поддержка тегов) и дополнительный механизм файлового резервного копирования постоянных томов Kubernetes с поддержкой меток в веб-консоли управления.

В программный интерфейс (API) добавлена поддержка вызовов, относящихся к работе с резервными копиями и планами резервного копирования. Новые функции обеспечивают просмотр резервных копий и архивов, удаление резервных копий, а также резервное копирование платформ виртуализации и ряда приложений. В веб-консоли реализовано пакетное управление планами защиты (массовый запуск/остановка, включение/отключение), оптимизированы таблицы, фильтрация и представление данных о ленточных хранилищах. Добавлена нативная интеграция с системами централизованного мониторинга Prometheus и Loki, а также разработана базовая контрольная панель для Grafana с возможностью гибкой кастомизации и пользовательскими метриками.

В числе прочего «Кибер Бэкап» 18.5 дополнился поддержкой защищённого протокола LDAPS для всех совместимых служб каталогов (Active Directory, FreeIPA, SambaDC, РЕД АДМ, ALD Pro) и возможностями гранулярного восстановления архивных почтовых ящиков MS Exchange. Полный список изменений приведён в прилагаемой к продукту документации.

Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры России и может использоваться для реализации стратегии технологической независимости от импортных решений.

