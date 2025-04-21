В Екатеринбурге прошло PG BootCamp Russia — четвёртое официальное мероприятие российского сообщества PostgreSQL

На конференции PG BootCamp Russia было представлено 16 докладов, охватывающих различные аспекты работы с PostgreSQL: оптимизацию запросов, репликацию, сжатие данных, восстановление информации, тестирование, а также обработку временных рядов и модификацию структур данных в реальном времени. Число участников превысило 1500, из которых 230 человек посетили мероприятие лично. Генеральным партнёром события выступила российская компания «Тантор Лабс», разработчик СУБД Tantor на основе PostgreSQL.

В этом году 10 апреля Екатеринбург стал площадкой для проведения четвёртой конференции PG BootCamp Russia — официального комьюнити-мероприятия, посвящённого разработке и использованию СУБД PostgreSQL. Событие прошло при поддержке генерального партнёра — компании «Тантор Лабс», разработчика семейства СУБД Tantor Postgres.

Традиционно в PG BootCamp принимают участие не только профессиональные разработчики и администраторы БД, но и аналитики, архитекторы, менеджеры и руководители, студенты и фрилансеры. Программа строится так, чтобы дать каждому возможность не только углубить знания о ядре и экосистеме PostgreSQL, но и приобрести практические навыки использования этой открытой СУБД.

Предыдущие конференции проходили в 2023–2024 гг. в Москве, Минске и Казани, а самый первый PG BootCamp состоялся в 2023 г. в Тель-Авиве. Инициаторами создания площадки для практического обучения и взаимодействия разработчиков и пользователей стали член PostgreSQL Core Team и один из отцов-основателей PostgreSQL Брюс Момжан (Bruce Momjian), а также Михаил Гольдберг, на тот момент председатель комитета PostgreSQL Code of Conduct.

Для участия в PG BootCamp Russia 2025 в Екатеринбурге зарегистрировались более 2800 человек, из них свыше трёхсот — для очного посещения, а остальные — для дистанционного просмотра.

«PostgreSQL — это не просто система управления базами данных, а глобальное сообщество, где открытый код, качество и непрерывное развитие стали основой философии, благодаря которой Postgres стал одной из самых надежных и популярных СУБД в мире. Для нас как организаторов официального мероприятия сообщества важно, чтобы конференция была интересна всем, кто увлекается этой замечательной СУБД»,— отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

Мероприятие в этот раз проходило в два трека: один был посвящён разработке и «внутренностям» PostgreSQL, другой — преимущественно вопросам эксплуатации.

Максим Милютин и Сергей Соловьев («Тантор Лабс») провели глубокий технический разбор оптимизации запросов PostgreSQL в части препроцессинга исходного дерева запросов и раскрыли способы сделать запрос более производительным, а план запроса — более управляемым.

Игорь Мельников из «Форсайт» раскрыл треки управления жизненным циклом информации (ILM). В первом докладе спикера рассматривалась автоматизация переноса данных между слоями различных хранилищ с акцентом на оптимизацию инфраструктурных затрат организаций, во втором продемонстрировано расширение dbms_redefinition для изменения структуры таблиц PostgreSQL «на лету».

Александр Никитин (DBA.team) в двух выступлениях поделился практическими методами анализа и оптимизации SQL-запросов через призму задач администратора БД, рассмотрел логическую репликацию в PostgreSQL, методы разрешения коллизий и преобразование физических реплик в логические.

Живой интерес участников вызвал доклад Михаила Торговкина (ЦРЦТ «Максимум») на тему «Археология данных в PostgreSQL», посвящённый критическому восстановлению утраченных данных из нечитаемых таблиц, включая ручной парсинг страниц и восстановление с использованием низкоуровневых утилит. Также слушатели с вниманием отнеслись к докладу Евгения Воропаева («Тантор Лабс») о разработке и отладке патча с 64-битным счетчиком транзакций PostgreSQL, востребованного в высоконагруженных проектах.

Андрей Бородин и Кирилл Решке (Yandex.Cloud) в своих отдельных выступлениях раскрыли внутренние механизмы WAL-G для сокращения лага между Primary и Standby и влияние бинарной совместимости мажорных версий PostgreSQL и Greenplum на разработку.

Лев Николаев («Тантор Лабс») представил утилиту pg_orchestrator для автоматизации сложных сценариев обновлений тестирования PostgreSQL через YAML-манифесты, а Артем Бугаенко из этой же компании рассказал, на каких факторов строится статистика PostgreSQL и чем подход Postgres отличается от подходов, реализованных в других СУБД.

Павел Селезнев (Pangolin) описал подходы к сжатию данных в PostgreSQL, включая анализ алгоритмов и их влияние на производительность, а Максим Старков («Тантор Лабс») посвятил своё выступление особенностям определения селективности планировщиком запросов PostgreSQL.

Живой отклик аудитории вызвал рассказ Вадима Яценко о модернизации «заброшенного» первоначальными разработчиками расширения PipelineDB, предназначенного для высокоскоростной агрегации временных рядов. Тема привлекла разработчиков, которые занимаются обработкой потоковых данных и оптимизацией legacy-решений. Как превратить PostgreSQL в функциональный RESTful API-сервер с эффективным межсистемным взаимодействием показал Константин Ващенков из «Хи-Квадрат».

В завершение встречи Василий Никонов («Интеллектуальные Системы») рассказал о возможностях статического анализа для выявления и предотвращения скрытых ошибок в БД PostgreSQL и предложил действенные практики автоматизации поиска уязвимостей структуры данных.

PG BootCamp Russia в Екатеринбурге ещё раз подтвердил большой интерес российских и зарубежных специалистов к актуальным вопросам развития и использования популярной СУБД. Конференция стала для всей отрасли знаковым событием, а для профессионалов — ценной возможностью обменяться опытом и результатами своей работы.

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