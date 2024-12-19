Одноплатный компьютер Radxa Orion O6 формата mini-ITX получил 12-ядерный Arm-процессор с ИИ-ускорителем

Компания Radxa пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью Orion O6, особенность которой заключается в использовании процессора Cix P1 с 12 вычислительными ядрами Armv9. Новинка выполнена в форм-факторе mini-ITX с габаритами 170 × 170 мм.

Чип Cix P1 с архитектурой DynamIQ объединяет квартеты ядер Cortex-A720 с частотой до 2,8 ГГц, Cortex-A720 с частотой до 2,4 ГГц и Cortex-A520 с частотой до 1,8 ГГц. Присутствует GPU-блок Arm Immortalis G720 MC10 с поддержкой Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0. Возможно декодирование видео 8Kp60 (AV1, H.265, H.264, VP9, VP8, H.263, MPEG4, MPEG2), а также кодирование 8Kp30 (H.265, H.264, VP9, VP8). Встроенный нейропроцессорный движок (NPU) обладает производительностью до 30 TOPS с возможностью работы в режимах INT4/INT8/INT16, FP16/BF16 и TF32.

Объём оперативной памяти LPDDR5-5500 может составлять 8, 16, 32 или 64 Гбайт. Есть слот M.2 Key-M (PCIe 4.0 x4) для NVMe SSD, разъём M.2 Key-E (PCIe 4.0 x2; USB) для адаптера Wi-Fi (Wi-Fi 7/6E + Bluetooth) и слот PCIe x16 (PCIe 4.0 x8) для карты расширения. Присутствует сетевой адаптер 5GbE.

Допускается вывод изображения на четыре монитора через интерфейсы HDMI 2.0 (4Kp60), DisplayPort 1.4 (4Kp120), USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) и eDP (4Kp60). В оснащение входят по два порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-A и USB 2.0 Type-A, дополнительный порт USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой Power Delivery, гнездо RJ-45 для сетевого кабеля, 40-контактная колодка GPIO (3 × UART, 2 × I2C, 2 × I2S, 2 × PWM, 1 × SPI, 10 × GPIO), 4-контактный коннектор для вентилятора с ШИМ-управлением. Питание может подаваться через порт USB Type-C (минимум 65 Вт) или АТХ-коннектор.

Говорится о совместимости с Debian Linux и Fedora, а в дальнейшем — с Ubuntu, Android, Deepin, Windows и OpenKylin. Цена варьируется от $200 до $450 в зависимости от объёма ОЗУ. Доступность платы гарантирована как минимум до сентября 2029 года.

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