«Софтлайн» достиг рекордной рентабельности во II квартале 2024 года, но санкции подкосили продажи оборудования собственного производства

ПАО «Софтлайн» (ранее — АО «Софтлайн»), созданное в результате разделения российской и нероссийской (в лице Noventiq) частей бизнеса Softline, объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 месяцев 2024 года. Так, оборот компании вырос за II квартал год к году на 30 % до 21,3 млрд руб.

Как сообщается, значительный рост оборота был достигнут благодаря расширению линейки высокорентабельных продуктов собственного производства и переориентации компании на продажу продукции российских поставщиков. В рамках новой стратегии продолжает существенно меняться структура оборота компании. Во II квартале свыше 29 % оборота (6,2 млрд руб.) было получено от продаж продуктов и услуг собственного производства. Оборот от продажи сторонних решений увеличился на 20 %, в то время как оборот от продажи сторонних услуг снизился в связи с заменой этого вида услуг на более рентабельные собственные решения.

За квартал оборот от продажи собственных решений вырос на 66 %, причём больше всего вырос оборот от продаж собственного ПО и других продуктов ввиду низкой базы прошлого года (более 100 % прироста). Оборот от продажи собственных услуг и облачных решений компании увеличился за квартал более чем на 85 %. Вместе с тем снизился оборот от продажи оборудования собственного производства — на 25 % — что носит разовый характер и было связано с ужесточением санкций, из-за которых возникали сложности с оплатами заказов в Китае, поясняет компания.

Валовая прибыль «Софтлайн» за II квартал увеличилась на 85 % до 7,9 млрд руб. Валовая рентабельность (как % валовой прибыли от оборота) достигла исторического максимума на уровне 37,2 % — рост год к году на 10,8 п.п. Рост валовой прибыли и валовой рентабельности связан с изменением структуры оборота компании в пользу собственных высокорентабельных продуктов и сервисов, в частности за счёт активной M&A-стратегии.

Более 67 % доли валовой прибыли за квартал пришлось на собственные решения компании. Показатель увеличился год к году более чем в 4 раза до 5,3 млрд руб. Больше всего выросла валовая прибыль от реализации собственных услуг и облачных решений компании (+444 % г/г). Также был значительным рост валовой прибыли, полученной от продажи собственного ПО компании. Валовая прибыль от продажи оборудования собственного производства ПАО «Софтлайн» снизилась на 65 % за квартал, что объясняется санкциями, как и в случае снижения оборота. Валовая прибыль от продажи сторонних решений снизилась на 17 % в связи с высокой базой разовых крупных продаж ПО во II квартале прошлого года.

Скорректированная EBITDA в отчётном квартале выросла на 75 % год к году – до 1,6 млрд руб. При этом рентабельность по EBITDA составила 20,4 %. Компания завершила II квартал 2024 года с убытками в размере 741 млн руб., что связано, в том числе, с начисленным отложенным налогом на прибыль, в частности, от переоценки портфеля ценных бумаг компании.

Что касается итогов ПАО «Софтлайн» за I полугодие 2024 года, то её оборот вырос на 40 % год к году до 42,8 млрд руб., при этом на продажи собственных решений пришлось около 30 % всего оборота — более 12,6 млрд руб. Оборот от продажи собственных услуг и облачных решений компании вырос более чем в два раза — до 10,9 млрд руб., от продажи оборудования собственного производства — на 27 %.

Валовая прибыль превысила прошлогодний показатель более чем в 2 раза, составив 15,7 млрд руб. Валовая прибыль от продажи собственных решений за полугодие увеличилась более чем в 4 раза до 9,8 млрд рублей, составив более 62 % от общей валовой прибыли. Валовая рентабельность достигла 36,8 % (рост на 14,7 п.п. г/г). Операционная прибыль превысила 1 млрд руб., тогда как годом ранее были убытки.

Скорректированная EBITDA компании в I полугодии увеличилась год к году более чем в 3 раза до 3,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 5,2 п.п. год к году до 21,5 %. Как и во II квартале, в I полугодии 2024 года у компании были убытки, составившие 514 млн руб.

В 2024 году компания прогнозирует увеличение оборота до не менее 110 млрд руб., рост валовой прибыли, как минимум, до 30 млрд руб. и увеличение скорректированного показателя EBITDA до не менее 6 млрд руб. В случае завершения запланированных слияния и поглощения оборот компании за 2024 год может составить 135 млрд руб., валовая прибыль — 40 млрд. руб., EBITDA — 10 млрд руб.

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