Yandex Cloud запустила облачные сервисы для пользователей в Казахстане и Центральной Азии на базе ЦОД в Караганде

Облачная платформа Yandex Cloud объявила о запуске нового региона kz1 на базе ЦОД в Казахстане, благодаря чему пользователям республики и Центральной Азии стал доступен широкий выбор облачных сервисов и технологий Yandex. Тарификация сервисов производится в тенге. А для развития IT-рынка в Казахстане компания выделила гранты 74 компаниям на сумму свыше 160 млн тенге в рамках программы Yandex Cloud Boost.

Компании региона получили возможность использовать решения Yandex Cloud для хранения и обработки данных, технологии искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, а также различные инструменты для разработки, тестирования и запуска собственных цифровых продуктов. ЦОД с серверной инфраструктурой находится в Караганде, а офисы компании — в Астане и Алматы. В казахстанском офисе работает команда технических специалистов и экспертов.

С помощью сервиса распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit с поддержкой казахского и узбекского языков компании смогут создавать голосовых помощников и роботов для кол-центров. Также они смогут использовать решения для хранения, обработки и анализа данных, средства мониторинга и управления ресурсами облака, а также решения для обеспечения безопасности облачной инфраструктуры Yandex Cloud.

Запуск нового региона выполнен в рамках долгосрочной стратегии развития Yandex Cloud в Казахстане и Центральной Азии. Как сообщает компания, её сервисы и решения уже используют в своей работе десятки казахстанских компаний крупного и среднего бизнеса, стартапы и организации государственного сектора, включая Kolesa Group, Technodom, Бухта, HR Messenger, TargetAI, 1Fit, Demetra и Rocket Firm.

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