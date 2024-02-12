MedOne создаст в Израиле два подземных дата-центра

Израильская компания MedOne, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, построит на территории страны два новых ЦОД, которые расположатся за пределами Тель-Авива. Речь идёт о подземных объектах: инвестиции в проект оцениваются приблизительно в $270 млн.

MedOne, основанная в 1997 году, предлагает колокейшн-сервисы, облачные услуги и пр. В 2022-м 49 % в структуре MedOne было продано американской частной инвестиционной компании Berkshire Partners. Инвестором также является van Rooyen Group — инвестиционная группа, возглавляемая бывшим генеральным директором Cologix и нынешним главой Tract Грантом ван Ройеном (Grant van Rooyen).

В рамках нового проекта, как сообщается, MedOne строит кампус ЦОД в Кфар-Йоне — посёлке городского типа в 11 км к востоку от Нетании. Планируется создать два дата-центра на трёх подземных этажах площадью около 30 тыс. м2. Первая площадка откроется в 2026 году, а вторая должна быть введена в эксплуатацию в 2027-м.

У MedOne уже есть четыре подземных объекта в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Тират-ха-Кармеле общей площадью примерно 25 тыс. м2. На сайте компании говорится, что она строит семь дополнительных ЦОД по всему Израилю общей площадью более 85 тыс. м2 и мощностью 90 МВт.

Подземные дата-центры широко распространены в Израиле: такое размещение обеспечивает безопасность и непрерывность работы. Так, недавно Oracle сообщила о планах по строительству в стране второго защищённого ЦОД глубоко под землёй. Кроме того, регионы в Израиле есть у ведущих облачных провайдеров. Google объявила об открытии такого объекта в Тель-Авиве в конце 2022 года. А в 2023-м свои площадки запустили Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.

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