ASUS выпустит индустриальные NUC, в том числе для edge-платформ

Компания ASUS намерена организовать выпуск компьютеров небольшого форм-фактора NUC для коммерческой и промышленной отраслей. Об этом, как сообщает The Register, рассказал Джеки Сюй (Jackie Hsu), старший вице-президент и соруководитель бизнес-групп Open Platform и AIoT в составе ASUS.

Напомним, ASUS закрыла сделку по поглощению подразделения Intel NUC в начале октября 2023 года. Говорится, что новое подразделение ASUS NUC будет решать задачи по разработке и поставке эффективных устройств для периферийных вычислений и комплексных AIoT-решений для индустриального применения и встраиваемых систем.

Для коммерческих заказчиков ASUS намерена создавать специализированные устройства с требуемым набором портов ввода/вывода. Такие изделия могут комплектоваться кастомизированными платами, формат которых отличается от стандартных 4″ × 4″. Но в любом случае, как подчеркнул Джеки Сюй, компьютеры будут заключены в компактный корпус. ASUS полагает, что системы NUC могут заинтересовать поставщиков облачных услуг. Такие компьютеры планируется создавать с учётом условий их эксплуатации.

«Добавление семейства устройств Intel NUC в ассортимент ASUS откроет новые возможности для разработки и исследований в области ИИ и Интернета вещей для применения в трёх ключевых сегментах: это промышленные, коммерческие и полупрофессиональные устройства», — сказал господин Сюй.

ASUS лицензировала не только аппаратные, но и программные разработки Intel. В результате, новое бизнес-подразделение ASUS NUC продолжит научно-технические исследования, а также организацию логистики и технической поддержки, охватывая сферы программирования и разработки ИИ, обеспечения государственных органов, корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также областей edge-вычислений и промышленных приложений.

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