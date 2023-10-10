Великобритания построит экзафлопсный суперкомпьютер в Эдинбурге

Великобритания, по сообщению ресурса HPCwire, назвала Эдинбург (столица Шотландии) предпочтительным городом для размещения нового суперкомпьютера экзафлопсного класса. Предполагается, что эта площадка станет одной из самых мощных НРС-платформ в мире.

Великобритания в связи с Brexit'ом покинула Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU), в создании которого принимала активное участие. При этом страна самостоятельно развивает направление НРС: в частности, ранее говорилось, что Великобритания намерена создать суперкомпьютер на отечественных чипах за почти $1 млрд.

Как теперь сообщается, экзафлопсная система, размещённая в Эдинбургском университете, сможет выполнять сложные рабочие нагрузки, а также поддерживать важные исследования в области безопасности и развития ИИ. Ожидается, что новый вычислительный комплекс будет приблизительно в 50 раз мощнее суперкомпьютера Archer2, который также располагается в Эдинбурге: эта система обладает производительностью 19,54 Пфлопс и пиковым быстродействием на уровне 25,80 Пфлопс.

Реализация проекта приведёт к формированию дополнительных рабочих мест в Эдинбурге. В целом, как предполагается, инициатива улучшит исследовательский, технологический и инновационный потенциал Великобритании. Кроме того, в этом году в Бристоле появится машина Isambard-3, которая должна стать одной из самых мощных в Европе, а NexGen строит ИИ-супероблако — оба проекта оценены примерно в $1 млрд.

Между тем участники EuroHPC создают первый европейский суперкомпьютер экзафлопсного класса — комплекс под названием Jupiter. Эта система получит неназванные ускорители NVIDIA и энергоэффективные высокопроизводительные Arm-процессоры SiPearl Rhea.

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