«Ситилинк»: большинство российских предпринимателей готовы покупать отечественные товары

Ретейлер «Ситилинк» обнародовал результаты исследования, в ходе которого изучалось отношение участников российского B2B-рынка к товарам для бизнеса отечественных брендов. Выяснилось, что почти три четверти предпринимателей готовы приобретать такие продукты. Опрос проводился среди B2B-клиентов «Ситилинка».

В исследовании приняли участие почти 1500 представителей различных компаний из более чем 59 регионов России из сфер торговли, IT, производства, услуг, медицины и пр. Оказалось, что 72 % представителей российского бизнеса рассматривают возможность чаще закупать для офиса электронику, расходные материалы, мебель и другие товары российских брендов. Для сравнения: летом 2022 года об этом заявил примерно каждый второй респондент.

На вопрос о том, как поменялся подход компаний к корпоративным закупкам техники и товаров для офиса, большая часть (52 %) отметили, что приобретают только самое необходимое для бизнеса. Еще 45 % заявили, что их подход к закупкам не поменялся, и только 2 % респондентов ответили, что прекратили закупки. Около 24 % участников опроса сообщили, что экономят на технике и электронике, 16 % — на мебели. Почти половина (47 %) респондентов сказали, что не экономят на закупках для бизнеса.

При этом готовы выделять бюджет на закупку техники 59 %, на канцтовары — 10 %, на мебель — всего 3 %. Отмечается, что ключевым фактором при выборе поставщика является минимальная цена на товар — об этом заявили 35 % респондентов. Не менее важным критерием названа возможность приобрести все необходимые товары в одном месте (31 %), а наличие выгодных акций оказалось важным для 24 % участников опроса.

Исследование показало, что рост продаж в годовом исчислении в штуках наблюдается в категориях электроинструментов (плюс 25 %), умного дома (розетки выросли на 17 %, умные лампы на 30 %), морозильного оборудования (продажи морозильных камер поднялись на 33 %, морозильных ларей — в 1,5 раза).

Кроме того, отмечается рост спроса на канцелярию: изделия из бумаги для офиса (плюс 42 %) и пишущие принадлежности (плюс 37 %). Если рассматривать сегмент ПО, то большим спросом пользуются российские операционные системы: во втором полугодии 2022-го их продажи на B2B-рынке подскочили в четыре раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: