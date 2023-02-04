Объём мирового HDD-рынка превысит $80 млрд к 2029 году

Компания Future Market Insights, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2029 года. Аналитики полагают, что отрасль продолжит расти, а самыми востребованными жёсткими дисками останутся устройства для сетевых хранилищ.

По оценкам, в 2022 году объём мирового HDD-рынка достиг $38,49 млрд. В 2029-м, как ожидается, эта величина составит до $80,87 млрд. Таким образом, считают специалисты Future Market Insights, значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 11,2 %. По итогам 2022 года крупнейшим рынком сбыта HDD в североамериканском регионе оставались США. Согласно прогнозам, до 2029-го показатель CAGR здесь составит 7,5 %. В Китае величина CAGR в течение рассматриваемого периода окажется выше — 8,7 %.

Аналитики полагают, что производители HDD сохранят тенденцию выпуска устройств нового поколения с увеличенной ёмкостью каждые два–три года. Решение для хранилищ, на которые сейчас, по разным оценкам, приходится от 31 % до 40 % в общем объёме поставок, продолжат пользоваться наибольшим спросом. Модели вместимостью 1 Тбайт и более до 2029 года будут занимать около 75 % в суммарных продажах: в этой категории величина CAGR составит 13,6 %. Накопители с портом USB, удерживающие сейчас примерно треть рынка, продолжат пользоваться популярностью. В сегменте HDD для настольных ПК значение CAGR в 2022–2029 гг. прогнозируется на уровне 12,3 %.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: