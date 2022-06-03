Конференция разработчиков российских операционных систем OS DAY 2022 состоится 23–24 июня в РАН

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23–24 июня 2022 г. в Москве, в главном здании Российской академии наук, пройдет IX международная научно-практическая конференция OS DAY «Технологические основы безопасности операционных систем». Участники обсудят вызовы и задачи сегодняшних дней, возникшие в области системного программирования, а также в ИТ-индустрии в целом, технологические особенности разработки отечественных операционных систем, проблемы импортозамещения высоких технологий в текущей ситуации и возможности их разрешения.

Программа конференции сформирована и размещена на сайте OS DAY. Большинство докладчиков - известные эксперты, российские разработчики ОС и другого программного обеспечения. Значительная часть докладов будет посвящена безопасности операционных систем; среди заявленных тем присутствует немало сообщений о новых отечественных решениях. В ходе конференции в РАН состоится выставка технологий, представленных российскими компаниями-разработчиками программных продуктов.

На начало второго дня OS DAY 2022 запланирован круглый стол «Доверенное отечественное ПО: риски сегодняшнего дня и модели долгосрочного устойчивого развития», в котором примут участие представители Минцифры России, ФСТЭК России, а также других ведомств. Его участники обсудят наиболее острые проблемы в индустрии, науке, технологиях, выделят основные риски, которые сегодня стоят перед отраслью, и обсудят, как их нивелировать, обозначат направления разрешения текущих проблем с учетом более активного взаимодействия, более тесного сотрудничества участников рынка ИТ между собой. Прозвучат предложения как от компаний, разрабатывающих свободное ПО, так и от разработчиков проприетарного программного обеспечения. Участникам круглого стола предстоит, в том числе, обсудить перспективные задачи разработки свободного ПО, создание независимого веб-сервиса для хостинга ИТ-проектов, дальнейшую работу Центра безопасности ядра Linux.

Конференцию организует консорциум OS DAY, в который входят ведущие компании-разработчики российских ОС и системного ПО: ИСП РАН, DZ Systems, «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского», РЕД СОФТ, «РусБИТех-Астра», «Криптософт», «Открытая мобильная платформа» и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Она проводится при поддержке РАН, ФСТЭК России, АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ».

Для участия просьба зарегистрироваться на сайте конференции, регистрация заканчивается 14 июня: http://osday.ru.

Место проведения OS DAY 2022: главное здание РАН. Адрес: Москва, Ленинский проспект, 32 А, Синий зал. Зарегистрированным участникам, выбравшим формат участия онлайн, информация для доступа к конференции будет выслана на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

По дополнительным вопросам просьба обращаться: Новомлинская Анна, исполнительный директор OS DAY, anna@dz.ru.

Справка

Научно-практическая конференция OS DAY проводится в России ежегодно с 2014 г. Это коммуникационная площадка для теоретиков и практиков системного программирования и разработки операционных платформ, место консолидации российских разработчиков ОС и поиска точек для совместной деятельности. Задачи конференции – определить перспективные направления и технологии в сфере разработки операционных систем, обозначить главные вызовы современной ИТ-отрасли и помочь разработчикам, производителям и заказчикам обменяться опытом. Организаторы: ИСП РАН, DZ Systems, «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского», РЕД СОФТ, «РусБИТех-Астра», «Криптософт», «Открытая мобильная платформа» и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Цели создания сообщества организаторов - определить задачи и возможности России в области разработки операционных платформ, выделить перспективные технологии, обменяться опытом, обозначить вызовы ИТ-отрасли и направления движения.

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