«Ростелеком» проложил ВОЛС вблизи Северного полярного круга

Компания «Ростелеком» сообщила о завершении строительства новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вблизи Северного полярного круга. Речь идёт о магистрали Усинск — Харьяга в труднодоступном районе Республики Коми.

Линия имеет протяжённость 196 км. Она соединила Головные сооружения (центральный пункт сбора и подготовки сырья нефтедобывающих компаний) и Харьягинское нефтяное месторождение. Отмечается, что оптоволоконный кабель прокладывали по сложному ландшафту в тяжёлых климатических условиях Крайнего Севера: болота, вечная мерзлота и резкие перепады температур.

«Для преодоления топких участков тракторам и кабелеукладчику приходилось двигаться без остановки, чтобы техника не увязла в трясине. В целях безопасности кабель прокладывали сцепом тракторов, соединённых тросом. Из-за трудных условий работы техники понадобилось значительно больше, чем обычно применяется для подобных работ », — отмечает «Ростелеком».

Новая линия связи поможет в развитии телекоммуникационной инфраструктуры нефтяной отрасли. Уже сейчас скорость передачи данных на месторождениях «ЛУКОЙЛ-Коми» от Усинска до Харьяги возросла до 10 Гбит/с — и это не предел. Решается также вопрос о прокладке магистрали дальше на северо-восток в сторону Варандея, где на берегу Ледовитого океана находится нефтеотгрузочный терминал.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: