Российский Open Source LDAP-каталог MultiDirectory получил крупное обновление

Компания «Мультифактор» сообщила о доступности нового релиза Community-версии службы каталогов MultiDirectory V2.0.0, совместимой с Microsoft Active Directory и свободно распространяемой с открытыми исходными кодами.

MultiDirectory представляет собой решение для аутентификации и авторизации пользователей в корпоративной среде с использованием протоколов LDAP/LDAPS. Продукт разработан с чистого листа российскими программистами и может использоваться для замещения зарубежных служб каталогов. Отечественная альтернатива обеспечивает управление пользовательскими учётными записями, группами и вычислительными ресурсами, позволяет настраивать парольные и сетевые политики доступа, поддерживает двухфакторную аутентификацию и взаимодействие с рабочими станциями на базе Windows, macOS, Linux, а также может быть интегрировано с различными сторонними системами в IT-инфраструктуре организации.

Новый релиз Community-версии MultiDirectory V2.0.0 включает ряд значительных обновлений и улучшений, направленных на расширение функциональности каталога и удобство его использования. Одним из ключевых нововведений стало включение Kerberos-сервера в состав продукта. Реализован удобный процесс установки и конфигурирования, который существенно упрощает развёртывание и использование данного компонента. Кроме того, автоматизировано управление принципалами пользователей и рабочих станций, что позволяет минимизировать ручной труд при администрировании. Также разработан графический интерфейс, с помощью которого можно управлять принципалами различных сервисов.

В числе прочих значимых доработок — поддержка работы с DNS-сервером Bind9. Пользователи могут настроить Bind9 через интерфейс MultiDirectory либо подключить внешний DNS-сервер через специально разработанный коннектор. Процесс развёртывания был оптимизирован благодаря автоматическому созданию необходимых DNS-записей для службы каталогов MultiDirectory — это обновление значительно ускоряет настройку и снижает вероятность ошибок. Для удобства администрирования DNS также создан графический интерфейс, позволяющий эффективно управлять DNS-записями.

Дополнительно в рамках релиза была проведена адаптация структуры LDAP-каталога MultiDirectory под структуру Active Directory (AD), что повысило совместимость и упростило интеграцию с существующими решениями на рынке, которые ранее использовали AD. Бесшовный переход на MultiDirectory обеспечен и тем организациям, которые уже используют в своей IT-инфраструктуре Active Directory, так как система будет работать с ней аналогично.

Отдельного упоминания заслуживает новая функция рекурсивного поиска пользователей и групп, которая позволила упростить навигацию и управление учётными записями в сети крупных предприятий. С полным списком внесённых в программный комплекс изменений и доработок можно ознакомиться по ссылке multidirectory.ru/docs/updates/V2.0.0.

«Организациям различного масштаба важно внедрять решения, которые улучшают и оптимизируют бизнес-процессы. Также важно, чтобы такие решения были отечественными. Новая Community-версия MultiDirectory — то, что нужно IT-рынку сегодня. Мы сделали не просто российскую замену Active Directory, а полноценный, многофункциональный и самое главное — бесплатный продукт, который необходим каждой компании и который является отличной альтернативой в рамках повсеместного импортозамещения и закона о переходе на российское ПО», — прокомментировал Константин Ян, генеральный директор компании «Мультифактор».

MultiDirectory в полной мере отвечает задачам импортозамещения и может использоваться заказчиками при реализации программ по переходу на отечественные продукты с решений зарубежных разработчиков.

Следите за обновлениями продукта и принимайте участие в обсуждении его развития в Телеграм-чате MultiDirectory Community.

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