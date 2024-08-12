CrowdStrike позволит более гибко управлять обновлениями Falcon Sensor, которые стали причиной сбоя миллионов Windows-систем

Компания CrowdStrike, ставшая главной виновницей недавнего сбоя ОС Windows на более 8,5 млн компьютеров, решила изменить политику обновления своего ПО. По информации Dark Reading, против компании уже поданы два коллективных иска, так что она планирует существенно пересмотреть процесс подготовки и массового развёртывания апдейтов.

Чтобы не повторять ошибок прошлого, компания пообещала сформировать новую процедуру тестирования контента, введение дополнительных этапов внедрения ПО и новых проверок его надёжности, а также новые механизмы валидации обновлений. CrowdStrike также попросила двух сторонних вендоров проанализировать её ПО Falcon Sensor, ставшее причиной инцидента. Кроме того, они должны оценить систему контроля качества и механизм выпуска релизов продуктов.

Проблемы CrowdStrike, Microsoft и миллионов пользователей по всему миру начались 19 июля, после выпуска обновления Falcon. Автоматически развёрнутое обновление вызвало сбой ОС по всему миру. Во многих случаях системным администраторам приходилось вручную перезагружать компьютеры, в том числе прибегая к необычным трюкам — в компаниях с большим парком ПК на восстановление ушли дни.

Против CrowdStrike уже подано не менее двух коллективных исков, от имени акционеров компании и со стороны пострадавших заказчиков. Особенно агрессивную позицию занимает Delta Air Lines, потерявшая, по её словам, полмиллиарда долларов — эта и другие компании могут подать собственные иски в скором времени, несмотря на оправдания CrowdStrike и Microsoft.

Причина сбоя оказалась в недостаточно качественном тестировании системы обновлений для Falcon Sensor. Изменения в ней были сделаны ещё в феврале 2024 года, но аудит показал, что они успешно прошли автоматическую валидацию и многоступенчатое тестирование, хотя этого не должно было произойти. Причём проблема не дала о себе знать даже во время ограниченных тестов на реальных пользователях.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: