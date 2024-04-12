Вышел одноплатный компьютер Orange Pi 5 Pro с чипом Rockchip, 16 Гбайт ОЗУ и коннектором M.2 2280 NVMe

Семейство одноплатных компьютеров Orange Pi, по сообщению ресурса CNX Software, пополнилось моделью Orange Pi 5 Pro, для которой заявлена поддержка Orange Pi OS (Droid), Orange Pi OS (Arch), Ubuntu, Debian и Android 12. Новинка подходит для создания edge-устройств, продуктов для умного дома и Интернета вещей, изделий со средствами ИИ и пр.

В основу решения положен процессор Rockchip RK3588S с восемью ядрами (4 × Cortex-A76 @ 2,4 ГГц и 4 × Cortex-A55 @ 1,8 ГГц) и графическим ускорителем Arm Mali-G610 MP4 с поддержкой OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2. Имеется нейропроцессорный блок (NPU) с производительностью 6 TOPS. Модуль VPU обеспечивает возможность декодирования материалов 8Kp60 H.265/AVS2/VP9/H.264/AV1 и кодирования 8Kp30 H.265/H.264.

Плата имеет размеры 89 × 56 мм. Объём оперативной памяти LPDDR5 может составлять 4, 8 и 16 Гбайт. Допускается установка SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 2.0 x1 (NVMe) или SATA, а также модуля eMMC (опционально). Есть слот для карты microSD. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, контроллер 1GbE с опциональной поддержкой PoE+.

Набор разъёмов включает выходы HDMI 2.1 (вплоть до 8Kp60) и HDMI 2.0 (до 4Kp60), гнездо RJ-45 для сетевого кабеля, порт USB 3.0 и три порта USB 2.0, аудиогнездо на 3,5 мм (аудиокодек ES8388) и порт USB Type-C для подачи питания (5 В). Имеется 40-контактная колодка с поддержкой 28 × GPIO, 4 × UART, 8 × PWM, 4 × I2C, 1 × SPI, 1 × CAN и пр. Предусмотрены также коннекторы MIPI DSI (4 линии) и 2 × MIPI CSI (4 линии).

Для заказа доступна старшая версия Orange Pi 5 Pro с 16 Гбайт ОЗУ: она оценена примерно в $110. Позднее выйдут модификации с 4 и 8 Гбайт памяти за $60 и $80.

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