«Систэм Электрик», российская наследница Schneider Electric, выпустила однофазные ИБП

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) сообщила о выходе однофазных ИБП для широкого спектра применений. Начались продажи моделей Back-Save BV, Smart-Save SMT, Smart-Save Online SRV и Smart-Save Online SRT, а также сопутствующих аккумуляторных батарей.

Устройства Back-Save BV (BVSE) рассчитаны на применение в офисе или дома для питания как маломощных устройств, таких как модемы или маршрутизаторы, так и компьютеров и игровых приставок. Модели серии оснащены встроенным стабилизатором. Интеллектуальная зарядка позволяет восполнять запас энергии даже при выключенном ИБП. Благодаря небольшим размерам устройство можно разместить в любых ограниченных пространствах или повесить его на стену.

ИБП семейства Smart-Save SMT (SMTSE) подходят для защиты серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования в сравнительно несложных конфигурациях: в магазинах розничной торговли, в сетях малых и средних предприятий. ИБП оснащены встроенным стабилизатором напряжения, USB-портом и последовательным портом, информационным дисплеем и SNMP-картой (опционально). ИБП можно монтировать в навесных или напольных шкафах небольшой глубины.

Изделия Smart-Save Online SRV (SRVSE) предназначены для серверного оборудования. ИБП имеют корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт. Есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus. Реализована возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Наконец, серия Smart-Save Online SRT (SRTSE) включает производительные ИБП, разработанные для самых сложных условий электроснабжения. Имеется возможность подключения дополнительных батарей с функцией горячей замены. Мощность достигает 10 кВА. Устройства обеспечивают высокоэффективную защиту питания для серверных залов, а также для сетей голосовой связи и передачи данных. В числе преимуществ этой серии названы широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB- и последовательного портов, а также возможность установки коммуникационных карт.

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