«Ростелеком» заменил более 220 тыс. клиентских роутеров Wi-Fi на модели нового поколения

«Ростелеком» сообщил о реализации масштабной программы по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернет-доступа. Вместо устаревших маршрутизаторов Wi-Fi клиенты получили современные устройства, обеспечивающие более высокую скорость передачи данных.

Под программу замены подпали роутеры, которые по ряду причин не поддерживают возможность удалённого обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только в одном диапазоне — 2,4 ГГц. Говорится, что возможностей такого оборудования недостаточно для подключения современных цифровых услуг.

В общей сложности клиентам в различных российских регионах предоставлено более 220 тыс. маршрутизаторов нового поколения. Они способны функционировать в диапазонах 2,4/5 ГГц и обладают 1GbE-портами. Эти роутеры могут автоматически переключаться между частотами, выбирая более свободный канал для максимизации пропускной способности соединения.

Дополнительно клиентам предлагается оформить услугу «Гарантия плюс» (45 руб./мес.), которая поможет сберечь средства на покупку нового оборудования при наступлении негарантийных случаев. «Ростелеком» обещает оперативно заменить абонентские устройства даже при механических повреждениях, поломке электронных узлов в результате воздействия воды, перегрева или перепадов напряжения в электрической сети пользователя.

«Мы обеспечиваем жителей во всех уголках страны высокоскоростным домашним интернетом. Он обладает множеством преимуществ и является основой для формирования домашней цифровой экосистемы из сервисов для удалённой работы, развлечений, обеспечения безопасности и комфорта. Для этого требуется современное оборудование, отвечающее растущим потребностям клиентов. Так, двухдиапазонные роутеры обеспечивают устойчивый сигнал с широким покрытием даже в условиях перегруженной сети многоквартирных домов», — отмечает «Ростелеком».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: