Роскомнадзор вновь предпринял попытку внедрить СОРМ на сетях предприятий

Минцифры разработала проект постановления правительства, согласно которому Роскомнадзор (РКН) возьмет на себя обязательства по контролю над хранением информации владельцами технологических сетей связи. Об этом сообщают «Ведомости».

Проект постановления, подзаконный акт к закону № 75-ФЗ, принят 18 марта 2023 года. Проект касается поправок к закону «О связи», которые вступят в силу 1 сентября 2023 года. В соответствии с поправками владельцы технологических сетей связи с номером автономной системы (AS) должны хранить в течение трех лет данные о трафике и предоставлять к ним доступ при проведении оперативно-розыскных мероприятий, что потребует установку дополнительного оборудования (СОРМ).

В проекте постановления указано, что владельцы технологических сетей связи должны хранить информацию о самих фактах приема, передачи, доставки и/или обработки информации, данные о взаимодействии пользователей и о них самих в этих сетях. Эксперты рынка поясняют, что новый порядок может коснуться не только сетей предприятий, но и сетей любых цифровых сервисов, например, крупнейших российских корпораций, хостеров, маркетплейсов и т. д.

Впервые предложение о том, чтобы возложить обязанность по контролю над хранением информации владельцами технологических сетей связи на РКН, обсуждалась на заседании комитета Госдумы по информполитике 15 февраля 2023 года. Тогда представители РКН заявили, что ведомству потребуется дополнительное финансирование на доработку системы и увеличение штата сотрудников.

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