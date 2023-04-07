МТС ищет альтернативного поставщика оборудования 5G

Оператор МТС, по сообщению газеты «Ведомости», обнародовал запрос на поставку устройств для сетей 5G. Компании, в частности, требуются решения 5G Small/Pico/Indoor BTS — это небольшие базовые станции-ретрансляторы, обеспечивающие передачу сигнала между основным оборудованием.

На фоне сложившейся геополитической обстановки ключевые поставщики телеком-оборудования, такие как Ericsson и Nokia, приостановили работу в РФ. Поэтому российские компании столкнулись со сложностями при закупках соответствующих продуктов. Ранее говорилось, что операторы в России тестируют решения индийских, израильских, турецких и китайских (помимо ZTE и Huawei) производителей.

Как теперь стало известно, МТС ищет альтернативных поставщиков оборудования для своих сетей. В запросе перечислены почти 40 продуктовых категорий. Это, в частности, оборудование контроллера и базовой станции 2G, 3G и 4G, системы управления радиосетью, платформы для планирования и оптимизации сети и пр. Кроме того, необходимы сопутствующие услуги монтажа, ремонта, консалтинга, поддержки и пр.

Требования включают возможность работы по технологиям 5G/NR и 4G/NR, а также совместимость с лицензируемыми диапазонами n78 (3,5 ГГц) и n79 (4,7 ГГц) в конфигурациях SA и NSA и нелицензируемыми диапазонами 2,4, 5 и 6 ГГц (SA). Помимо этого, запрашивается оборудование для работы в миллиметровом диапазоне (n258 — 26 ГГц).

Поставщик должен соблюдать требования российского законодательства. Ему необходимо подтвердить «наличие всех необходимых разрешений для ввоза товара на территорию РФ и использования в составе сетей связи общего пользования». При этом решения должны быть сертифицированы как «базовая станция местного действия».

Однако, отмечают участники рынка, не ясно, как запрашиваемые товары могут быть поставлены в Россию. Дело в том, что оборудование, необходимое компании МТС, не включено в перечень продуктов, подлежащих параллельному импорту.

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