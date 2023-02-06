Интернет-инфраструктура Турции пострадала в результате землетрясений

Компания Cloudflare, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, фиксирует резкое падение интернет-трафика в различных регионах на территории Турции. Причина — мощные землетрясения, из-за которых в стране пострадала критическая инфраструктура. Одно из них с магнитудой 7,6 было зафиксировано в юго-восточной части Турции недалеко от границы с Сирией. Позднее произошло ещё одно землетрясение, уже с магнитудой 7,7, затронувшее центральную часть Турции.

Сообщается, что Газиантеп, город на юге Турции, является одним из наиболее сильно пострадавших населённых пунктов. Интернет-трафик здесь по сравнению с прошлой неделей снизился на 57 %. К северу от Газиантепа, в провинции Кахраманмараш, после второго землетрясения трафик упал на 94 %. Кроме того, сильно пострадала инфраструктура в провинциях Шанлыурфа, Килис, Хатай, Османие, Адияман, Диярбакыр, Малатья, Мардин и Адана.

Телекоммуникационная компания Turkcell разворачивает мобильные базовые станции, отправляет генераторы и средства спутниковой связи в пострадавшие районы. Аналогичные меры предприняла и компания Türk Telekom. Обе они сделали звонки на мобильные и стационарные телефоны бесплатными, но призывают граждан использовать связь только для экстренных вызовов. В пострадавших районах также создаются точки доступа Wi-Fi.

При этом правительство страны пока отказалось от помощи Starlink. Год назад в результате извержения вулкана сильно пострадала сетевая инфраструктура Королевства Тонга, тогда Илон Маск пожертвовал 50 спутниковых терминалов Starlink.

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