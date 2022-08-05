SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD

Твердотельные накопители не имеют движущихся частей, компактнее, энергоэффективнее, надёжнее и проще жёстких дисков. Тем не менее, исследование североамериканских учёных показало, что углеродный след, оставляемый SSD за весь жизненный цикл, оказался несопоставимо выше, чем у HDD. Настолько, что это нельзя не принимать во внимание пользователям и бизнесу, сообщает портал Discover.

С учётом того, что на IT-индустрию приходится порядка 2% всех углеродных выбросов мира и это число должно удвоиться в следующие 10 лет, операторам ЦОД и другим участникам отрасли стоит задуматься о безопасности предоставляемых ими услуг для экологии. По данным совместного исследования сотрудников Висконсинского университета в Мадисоне и Университета Британской Колумбии в Ванкувере, SSD оказались намного вреднее для экологии, чем можно было ожидать.

Учёные измерили углеродный след SSD и HDD в течение 10-летнего жизненного цикла на каждый гигабайт ёмкости. Учитывались выбросы не только в ходе эксплуатации накопителей, ни и во время их производства, транспортировки и утилизации. Расчёты показали, что 1-Тбайт HDD за всё время своей работы «генерирует» эквивалент 159 кг углекислого газа, в то время как SSD — всего 49,2 кг.

Однако при выпуске SDD в атмосферу отправляется 320 кг углекислого газа на терабайт, при производстве HDD — только 40 кг. За весь жизненный цикл выброс 1-Тбайт SSD составляет 369,2 кг CO 2 , а HDD — 199 кг. Впрочем, и для пятилетнего цикла соотношение выбросов примерно такое же. Отмечено, что в расчёт пока не принимается ряд факторов, в том числе, например, влияние применения SSD на общую производительность системы.

Так что операторам ЦОД, возможно, стоит пересмотреть свою политику использования накопителей. Первым делом исследователи рекомендуют правильно подбирать носители (HDD, SSD с SLC, MLC, TLC и т.д.) под конкретную задачу. А поскольку от SSD всё равно никуда не деться, надо продлить их срок службы. Этого можно добиться, распределяя нагрузку (и износ) между несколькими узлами, а также внедрением более эффективных методов коррекции ошибок. На уровне самих SSD предлагается использовать ZNS.

Наконец, авторы предлагают рассмотреть возможность перевода в SLC-режим изнашивающихся накопителей xLC и перенос их в служебные узлы, не требующие высокой ёмкости и плотности хранения данных. А вот для обычных пользователей учёные предлагают активнее задействовать облачные хранилища. В целом, авторы советуют более внимательно подходит к архитектуре хранилищ и стремиться к увеличению срока их службы.

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