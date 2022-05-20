Cisco недосчиталась $200 млн из-за ухода из России и ещё $300 млн из-за проблем в цепочках поставок из Китая

 
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После публикации отчёта американского производителя сетевого оборудования Cisco за III квартал 2022 финансового года, завершившийся 30 апреля, его акции упали в четверг на торгах на 19 %. Выручка компании составила $12,8 млрд, не изменившись по сравнению с прошлым годом, в то время как поступления от продажи продуктов выросли на 3 %. Прибыль на акцию (GAAP) составила $0,73.

Ранее Cisco прогнозировала рост выручки в текущем квартале на уровне 6 %. Ожидаемая прибыль на акцию за текущий квартал составит от $0,6 до $0,7. Согласно новому прогнозу, продажи в IV квартале снизятся в диапазоне от 1 % до 5,5 % (т.е. от $131 до $720 млн). Также компания снизила прогноз по выручке за год — рост от 2 до 3 % вместо ожидаемых ранее 5,5–6,5 %. Тем не менее, при сохранении выручки увеличился объём невыполненных заказов — до $15 млрд с дополнительными $2 млрд по программному обеспечению.

По словам генерального директора Cisco Чака Роббинса (Chuck Robbins), на работу в III квартале больше всего повлияли два важных фактора — уход из России, а также ограничения в Китае, связанные с новой вспышкой COVID-19, которая началась в конце марта. Вместе с тем Роббинс заверил акционеров, что спрос остаётся стабильным и основы бизнеса по-прежнему стабильны. Он отметил хороший спрос на 400G-решения, в том числе серии Cisco 8000, а также на чипы Silicon One и оптические решения Acacia.

Из-за вывода бизнеса из России прибыль компании уменьшилась на $200 млн. Исторически на долю Беларуси, России и Украины приходилось порядка 1 % всей выручки компании. Из-за невозможности получить блоки питания из Китая для 11 тыс. сборок оборудования компания недосчиталась порядка $300 млн. «Мы считаем, что показатели нашей выручки в предстоящих кварталах в меньшей степени зависят от спроса и в большей — от доступности поставок в этой всё более сложной среде», — отметил Роббинс. Ограничения в Шанхае снимут 1 июня, но всё ещё неясно, когда снова начнутся поставки.

Роббинс полагает, что даже когда они начнутся, цепочки поставок будут перегружены. В следующем квартале компания ожидает возможных проблем с поставками примерно 250 критических компонентов (всего используется около 41 тыс. различных компонентов). «Наша команда по цепочке поставок активно использует несколько вариантов, чтобы закрыть этот дефицит», — заявил финансовый директор CiscoХеррен, добавив, что некоторые из позиций удаётся закрыть, но в список дефицита каждый день будут добавляться новые наименования.

Проблемы в цепочках поставок также продолжат влиять на работу других игроков рынка, включая Arista Networks и Extreme Networks. Пессимистичный прогноз Cisco привёл к падению акций её конкурентов. По данным CNBC, акции Arista упали на 6 %, Juniper — на 10 %, Ciena — примерно на 9 %, а F5 — более чем на 3 % после закрытия обычных торгов. В последние недели Arista и Juniper также сообщали о значительном отставании в выполнении заказов.

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Источники:

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