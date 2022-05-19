Представлен FPGA-модуль AMD Xilinx Kria KR260 для быстрой разработки робототехники

Семейство модулей Xilinx Kria появилось ещё весной прошлого года, позиционировались новинки в качестве платформы для быстрой разработки периферийных (edge) устройств, особенно связанных с системами машинного зрения. Вчера же был представлен новый модуль Kria KR260, предназначенный специально для робототехники. По сравнению с моделью KV260 базовая плата новинки имеет расширенные возможности, особенно в части сетевой подсистемы.

Основой по-прежнему является SoM Kria K26 на базе FPGA Zynq UltraScale+, но в отличие от KV260 новая KR260 имеет не один, а два 240-контактных разъёма. Количество 1GbE-интерфейсов подросло до четырёх, причём два разъёма поддерживают индустриальную версию, а пятый Ethernet-интерфейс (10GbE) выполнен в форм-факторе SFP+. Есть поддержка TSN. Другое важное отличие — поддержка высокоскоростных модулей машинного зрения SLVS-EC (до 860 Мпикс/с) против обычных с интерфейсом MIPI.

Также стоит отметить наличие большого количества разъёмов как для подключения сенсорных систем, например, лидара, так и для силовых ключей, обслуживающих приводы. Платформа реализует полностью предсказуемую внутреннюю сеть, а также может работать в составе кластера из нескольких плат KR260. Имеются развитые аппаратные средства для разгрузки процессоров от вспомогательных задач, вроде планировки движения или объединения сенсоров.

Стоимость новинки довольно высока: сам модуль K26 стоит $300 в базовой версии или $420 в защищённом исполнении (от -40 до +100 °C), а плата KR260 обойдётся ещё в $349. Но это даст покупателю законченную и мощную систему, имеющую массу IO-портов и поддерживающую обработку видео сразу с нескольких HD-камер. Причём для неё уже есть магазин готовых приложений. Похоже, AMD всерьёз нацелилась на рынок робототехнических платформ, где собирается конкурировать с решениями NVIDIA Jetson.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: