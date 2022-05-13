Китайская компания xFusion Digital Technologies анонсировала высокоэффективный блок питания для центров обработки данных (ЦОД). Новинка выполнена с применением разработок GaN Systems и обладает сертификатом энергоэффективности 80 Plus Titanium.

Устройство построено на транзисторах нового поколения на основе нитрида галлия (GaN). Эта технология позволяет повысить эффективность, снизить рабочую температуру, а также сократить общие габариты блока питания. Либо в том же объёме обеспечить более высокую мощность.

Размеры решения составляют 68 × 183 × 40,5 мм. Мощность равна 3000 Вт, а энергетическая плотность — 100 Вт на кубический дюйм. Достигается эффективность до 96 %.

Отмечается, что применение новинки позволит ЦОДам сократить операционные расходы и уменьшить выбросы диоксида углерода в атмосферу. Поддерживаются входные напряжения 90–264 В (DC) и 180–300 В (AC). Сведений об ориентировочной цене пока нет.

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