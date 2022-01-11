Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С

Известный фотограф Fritzchens Fritz выложил в своей галерее на Flickr снимки кристалла отечественного процессора Эльбрус-8С компании МЦСТ. Хотя серийное производство этого чипа стартовало в 2016 году, подобные изображения опубликованы в Сети впервые. Чип производится по 28-нм техпроцессу на фабрике TSMC. Количество транзисторов составляет 2,73 млрд, площадь кристалла — 322 мм². Процессор имеет упаковку FCBGA2028. Энергопотребление не превышает 80 Вт.

CPU предлагает восемь ядер архитектуры «Эльбрус» четвёртого поколения с тактовой частотой до 1300 МГц. CPU способен исполнять до 25 операций в такт (для каждого ядра). Производительность чипа составляет 250 Гфлопс одинарной точности и 125 Гфлопс двойной точности. Подсистема памяти включается 4 Мбайт L2-кеша второго уровня (512 Кбайт в каждом ядре), 16 Мбайт общего L3-кеша, а также четыре канала DDR3-1600 ECC с поддержкой до 64 Гбайт RAM.

Компаньоном для CPU служит хаб КПИ-2, предоставляющий различные шины и интерфейсы. В рамках одной платы можно объединить до четырёх процессоров Эльбрус-8С. На данный момент МЦСТ предлагает более современную модификацию Эльбрус-8СВ, а уже в этом году стартует серийное производство 16-ядерных 16-нм чипов Эльбрус-16C на базе шестого поколения архитектуры «Эльбрус».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: