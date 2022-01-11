TeleGeography: влияние пандемии на глобальный интернет-трафик снижается

Занимающаяся исследованиями в области телекоммуникаций компания TeleGeography при поддержке Catchpoint подготовила обновлённый отчёт Global Internet Map 2022. В нём, в частности, отмечено, что совокупный среднегодовой темп падения цен на IP-транзит (10GbE-порты) за последние три года составил 18 %.

От региона показатели могут заметно отличаться, но для всех территорий верно одно — цены продолжают снижаться. Глобальная пропускная способность интернет-каналов достигла 786 Тбит/с, а её совокупный среднегодовой темп прироста (GAGR) за четыре года составил 29 %. Для среднего и пикового международного интернет-трафика этот показатель также составил 29 %.

Также отмечается, что эффект от пандемии COVID-19, в своё время вызвавший рост индустрии благодаря многочисленным локдаунам, постепенно сходит на нет. В частности, это привело к замедлению ежегодных темпов роста. Что касается межрегиональных каналов связи, то три из пяти наиболее ёмких каналов занимаются обслуживанием США и Канады, связывая эти страны с Латинской Америкой, Азией и Европой.

Наконец, авторы обращают внимание на то, что с 2013 года облачные провайдеры запускали в эксплуатацию в среднем по 15 облачных регионов в год, и непохоже, что темпы будут замедляться. В частности, планируется создание новых регионов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. При этом облака и гиперскейлеры всё чаще вкладываются в создание собственных магистральных линий связи, объединяющих континенты.

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