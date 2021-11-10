Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL

Южнокорейский гигант Samsung представил первый образец системы хранения данных на аппаратной платформе Intel Xeon следующего поколения — Sapphire Rapids. Устройство продемонстрировано в рамках мероприятия OCP Global Summit 2021, которое посвящено открытым проектам в сферах программного и аппаратного обеспечения для центров обработки данных. Новинка разработана совместно с Inspur и Naver Cloud.

Poseidon V2 имеет два процессора Sapphire Rapids, 32 слота для модулей DDR5, а также вмещает до 24 устройств E3.S 1T (в отличие от E1 в Poseidon V1), но корзина совместима и с E3.S 2T. Собственно говоря, хранилищем в традиционно смысле слова эта система не является. Да, она подходит для NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0 (как PM1743) — обычных NAND и SCM вроде Z-SSD, XL-Flash или Intel Optane — и предлагает быструю реализацию NVMe-oF, в том числе NVMe/TCP.

Для 200GbE-подключением к системе Samsung уже удалось достичь скорости последовательных чтения и записи в 24,5 и 18,6 Гбайт/с, а для случайных — 19,4 и 8,7 Гбайт/с соответственно. Однако в форм-факторе E3.S также будут выпускаться и SmartSSD с возможностью самостоятельной обработки данных, и различные ускорители, и DRAM-экспандеры. Последнее возможно благодаря поддержке Сompute Express Link (CXL).

Однако наличие аппаратной поддержки — это полдела. Поэтому Samsung развивает фирменную Poseidon Storage OS. ОС будет отвечать за управлением томами, формирование программных RAID-массивов, мониторинг и профилирование производительности и так далее. Кроме того, она предложит функцию высокой доступности (2 узла), многопутевое (multi-path) подключение и будет принимать во внимание неравномерность доступа к памяти (NUMA). Разработчикам будут доступны открытые API.

Старт массового производства Poseidon V2 намечен на III квартал 2022 года, а в IV квартале Samsung планирует передать OCP все наработки по проекту. Строго говоря, большая часть компонентов новинки уже сделана в соотвествии со стандартами OCP, так что этот процесс вряд ли затянется.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: