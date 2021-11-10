North Dome — первый сервер Meta (Facebook) с процессорами AMD EPYC Milan

В рамках OCP Global Summit компания Meta (ранее известная как Facebook) показала свои первые серверы North Dome на базе процессоров AMD EPYC Milan. Но сразу же стоит уточнить два момента. Во-первых, сама платформа фактически была представлена ещё в сентябре. Во-вторых, в экосистеме OCP это не первые серверы с процессорами AMD.

В рамках Project Olympus от Microsoft различные варианты серверов с 2017 года представили MiTAC, Quanta и ZT Systems. У MiTAC также есть свежие решения Tioga Pass этого года, но появление платформы от самой Meta гораздо важнее, поскольку компания ранее предпочитала решения Intel. Meta отмечает существенный прирост в производительности на Ватт по сравнению с серверами Twin Lakes на базе Intel Xeon D-2100. Да и наличие «второго источника» для неё, вероятно, тоже стало критичным.

North Dome предназначен для платформы Yosemite V2, а не более свежей Yosemite V3, которая использует уже процессоры Intel Xeon Cooper Lake-SP. Тем не менее, обе эти платформы модульные и не привязаны к конкретному производителю CPU, GPU, SSD и прочих компонентов. Поскольку это платформа с достаточно высокой плотностью размещения и воздушным охлаждением, существенным ограничением для процессоров является типовой уровень TDP — обычно от 85 до 105 Вт.

Сервер North Dome имеет один сокет SP3 и поддерживает установку и Rome, и Milan, но полная валидация сделана только для последнего поколения EPYC. Вокруг сокета есть шесть DIMM-слотов (1DPC) для модулей памяти DDR4-2667/3200. На обратной стороне платы есть два слота для NVMe SSD: M.2 2280 и 22110. Суммарно сервер предоставляет 29 линий PCIe 3.0/4.0: x16 и x8 с возможностью бифуркации + x4 + x1. Также доступен один порт USB 2.0 и интерфейсы I2C и UART.

В сервере используется кастомный 36-ядерный процессор EPYC Milan c TDP 95 Вт, оптимизированный для достижения лучшего соотношения производительности (общей и на каждый поток), энергопотребления и латентности. Доработке подверглись BIOS, ОС и средства разработки. AMD и Meta совместно работают над оптимизацией рабочих нагрузок. Это в основном веб, ИИ и СУБД.

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