Infineon представила чипы AIROC CYW5557x стандарта Wi-Fi 6E для устройств Интернета вещей

Компания Infineon анонсировала семейство микрочипов AIROC CYW5557x, предназначенных для обеспечения беспроводной связи Wi-Fi в различных устройствах для Интернета вещей, промышленного оборудования и пр.

В семейство вошли несколько решений. Это модели CYW55573, CYW55572 и CYW55571 с поддержкой Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, Wi-Fi 6 2×2 MIMO и Wi-Fi 6E 1×1 соответственно.

Напомним, что под обозначением Wi-Fi 6 скрывается стандарт 802.11ax. Что касается Wi-Fi 6E, то эта технология предусматривает выделение диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц.

Новые чипы наделены ядром ARM Cortex-R4. Реализована технология OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Говорится также о поддержке системы MU-MIMO (Multi-user MIMO).

В дополнение к связи Wi-Fi новые решения обеспечивают поддержку Bluetooth 5.2, 5.1 и 5.0. Система LE Audio позволяет снизить энергопотребление при трансляции аудиопотока и продлить время автономной работы устройств, получающих питание от аккумуляторной батареи.

Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Поставки образцов чипов уже начались.

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