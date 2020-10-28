Компания QNAP анонсировала сетевое хранилище данных (NAS) TS-h973AX для использования в корпоративном секторе. Новинка выполнена в «настольном» форм-факторе с использованием аппаратной платформы AMD и фирменной операционной системы QuTS hero 4.5.0.

Задействован процессор Ryzen V1500B: 4 ядра, 8 потоков, тактовая частота составляет 2,2 ГГц. Заказчики смогут выбирать между модификациями с 8 и 32 Гбайт оперативной памяти DDR4.

Хранилище допускает применение накопителей трёх типов. В частности, можно установить пять 3,5-дюймовых устройств с интерфейсом SATA 3.0. Кроме того, есть два отсека для 2,5-дюймовых SATA-изделий. Наконец, ещё два 2,5-дюймовых слота позволяют использовать твердотельные решения U.2 NVMe PCIe Gen3 x4.

Новинка располагает двумя сетевыми портами 2.5 Gigabit Ethernet и одним портом 10 Gigabit Ethernet. Для подключения периферии и внешних накопителей предусмотрены два разъёмы USB 3.2 Gen2 Type-A, по одному порту USB 3.2 Gen2 Type-С и USB 3.2 Gen1 Type-A.

Платформа QuTS hero 4.5.0 позволяет работать с файловой системой ZFS, которая обеспечивает высокий уровень производительности и целостности данных. Хранилище имеет габариты 182,65 × 224,6 × 224,1 мм и весит 3,52 кг.

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